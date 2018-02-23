【港股解碼】超威動力折價近兩成募資5.91億，精彩在後面？

折價募資

2月21日早間，超威動力（00951.HK）發佈了《根據一般授權認購新股份》一文，公告顯示，公司配發股份1.32億股，每股認購價為4.48港元，募資淨額預計為5.91億港元，募集資金將用作集團的一般運營資金。值得一提的是，認購價較2月20日的收盤價5.45港元折價約17.80%，近兩成的折價使得21日股價跳空低開，截止當日收盤，跌幅達10.64%。22日，股價開盤低走後迅速反彈，最高漲約9.45%，截止收盤，漲幅6.98%。

圖：超威動力近期股價走勢

從資金的用途來看，超威動力手裏並不寬裕，這從公司2017年半年度報中也能看出。報告期內，流動資產為87.78億元人民幣，較2016年末增長約12.17%，主要得益於銀行結餘及現金由2016年末的5.88億元升至報告期內的15.32億元。流動負債由年初的72.44億元增至75.02億元，流動比率為1.17倍，速動比率為0.896倍，且負債比率由2016年末的19.9%上升至22.5%，即使2017年上半年公司流動資產錄得雙位數增長，對公司流動性有所改善，但流動比率低仍是超威動力所面臨的問題。此次配售所募集資金用於集團的一般運營也能減輕部分資金流動壓力。

兩次舉牌

除了此次配售對股價造成較大波動外，不久前行業老大天能動力（00819.HK）對超威的舉牌亦帶來一波行情，個中可能讓人“浮想聯翩”。2017年12月28日，天能動力發佈公告表明公司已於當日累計購入超威5668萬股股份，約占超威已發行股本的5.12%，超威此日股價跳空高開，收盤漲13.84%。2018年2月13日，天能動力再次披露購入超威股份事項，截至當日，合計持有超威股份約1.17億股，約占超威已發行股份總額的10.08%。

天能動力在公告中給出了舉牌超威的理由：董事會認為收購事項將有利於集團的整體業務和股東利益。這句話，不免讓人聯想天能動力是否會進一步購入超威股票，以取得控制權。據超威中期報顯示，公司的主席兼行政總裁周明明先生為公司實際控制人，周先生及其一致行動人通過振邦投資有限公司、榮喜信託、百祥有限公司直接或間接持有超威約4.01億股股份，占已發行股份的36.21%（比例口徑為上文配股之前），而天能動力持有超威股份約10.08%（配股前比例），成為了超威的第二大股東，但距離控股權仍有不小的一段距離。

圖：超威動力各方持股情況

慘烈交鋒後有更多精彩？

不過，如果市場行情配合，筆者覺得天能動力真有可能逐步蠶食超威股份，拿下其控股權，畢竟天能動力已嘗試過兩虎相鬥的苦楚。此處筆者以最近完整財務年（2016年）對兩家公司的產品狀況做個比較，2016年，超威電動自行車電池收入為155.07億元人民幣，占總收入的72.28%，天能動力的電動自行車電池收入125.15億元人民幣，占總收入的58%。單從電動自行車電池產品來看，超威的市場規模是要稍大於天能動力，但在當下階段，電動自行車電池市場均是二者收入來源的大頭，這就能想像到兩者對於此市場的交鋒是有多“兇猛”，尤以2014年最為慘烈，相互之間大打價格戰以致雙雙虧損，超威在此年錄得上市以來最低毛利率11.25%，天能動力毛利率更是低至9%。

圖：超威、天能2016年產品營業額分類

2014年兩敗俱傷後，在新能源加速發展之際，二者注意力有所轉移，加大了對鋰電池的研發力度，鋰電池業績在2015年均取得較大突破。目前，超威在穩固鉛酸動力電池行業地位的同時，積極佈局黑金電池、鋰離子電池、啟停電池、儲能電池等新領域，實現戰略差異化。天能動力方面，在鉛電池作為傳統主營業務得以穩步推進，鋰電池業務快速發展，2017年中期收入同比大幅增長，再生鉛業務對鉛價波動有所緩解，並積極開拓儲能電池市場。

儘管二者對新的領域均有部署，並加以投入發展，但短期內傳統鉛酸動力電池仍是二者需穩固的主力市場，經久未敗對手之後，以資本達成同業間的橫向收購，從而實現資源整合成為可能。特別是新能源汽車雙積分制的出臺，對新能源汽車電池提出了更高的技術要求，企業有所分化，為抓住變革機遇，舉牌超威或就是天能動力在趨勢下的新應對之策。隨著新能源電池逐步對鉛酸電池市場的逐步壓縮，相信超威和天能動力能之間還有更多“精彩”。

■ 作者｜楊世宏

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