〈雄獅股東會〉每股配息12.8元創新高 董座揭示五大轉型基礎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-25 13:16

旅遊業者雄獅 (2731-TW) 於今 (25) 日召開股東常會，雄獅董事長王文傑表示，將在「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」和「永續發展」五大轉型基礎上，持續引領產業價值重塑。

雄獅董事長王文傑。(圖：雄獅提供)

雄獅今日於會中通過 2025 年財報，全年合併營收 300.28 億元，年增 6%，每股純益 (EPS)17.49 元，每股配發現金股利 12.8 元，創歷年新高，配息率達 73%，殖利率約 8%。

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王文傑表示，維持相對高配息政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。

展望今年，雄獅今年將透過「精準分眾」策略建構具競爭力的產品線，除了穩定深耕登山、滑雪、高爾夫和各項國際賽事等高黏著度社群，同步將重心錨定於「鐵道旅遊」版圖的全球擴張，尤其鎖定長程鐵道版圖，推出加拿大洛磯登山者號、澳洲印度太平洋號和越南 SJourney Express 等豪華列車行程。

另一方面，雄獅旗下「璽品 SP Collection」持續拓展精緻旅遊，結合全球採購優勢，提升旅遊產品價值。

在國際發展面向，雄獅建構以北美 (洛杉磯、溫哥華) 和亞洲 (東京、沖繩、泰國) 為首的架構，並陸續於鳳凰城、熊本和捷克增設全球據點。