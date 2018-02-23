政院下午公布改組名單徐國勇：媒體大猜謎顯示我人才多

蔡英文總統與行政院長賴清德正式啟動 2018 大選前的內閣改組機制，行政院發言人徐國勇今 (23) 日表示，名單將在下午宣布，他對目前媒體所揭露的名單不證實也不否認。對於媒體大猜謎，他只能說這顯示「我們的人才很多」。

徐國勇表示，行政院將在適當時機向大家說明人事異動，內閣會有一些調整，院方會在內閣名單公布的前一個小時通知媒體前來，他只能告訴大家時間是在今天下午，至於調整的單位與名單，下午才會對外宣布。

記者詢問蔡英文與賴清德是否曾交換意見？徐國勇說，院長與總統經常有定期與不定期的會面，但他們見面，他沒跟去，內容也沒有告訴他，相關人事名單都在下午才宣布。

徐國勇笑說，他看到媒體都在猜測名單，猜這個、猜那個，對於人選他不否認、不承認、也不能確認，「但是大家能猜這麼多人，就顯示我們的人才很多」。

徐國勇說，這顯示每個人有其適當的角色與適當出任的時機，這些人通通都是好人才，合乎適時、適地、適所，也不是大家沒猜到的，就不是好人才，希望大家不要負面解讀，對點名到的人也不公平。

另外，外傳綠營基層希望賴清德參選新北市長，徐國勇說，他已經跟大家講過，賴清德出來選新北的機會「微乎其微」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』