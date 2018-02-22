台股盤後－美股連2黑壓盤 比特幣、生技成避風港 價跌量縮下跌52點

台股今 (22) 日受到美股連續 2 天收黑壓抑，電子三雄陷入震盪，股王大立光更是弱勢指標，指數也在半年線上下盤整，不過中小型股則是成為資金避風港，包括蘋果傳將搶入鈷領域，電池族群大漲，比特幣概念股及生技股也持續獲得買盤搶進，終場下跌 52.06 點，以 10662.38 點作收，成交值 1203.01 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開低震盪走高，中場之後漲幅擴大，終場上漲 0.59 點，以 146.49 點作收，順利收復半年線，成交值 319.15 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是玻陶類股，達 2.4%，食品、油電燃氣跌幅也超過 2%，塑膠、汽車、水泥也下跌逾 1%，半導體、光電、通信網路、鋼鐵、橡膠、電腦設備等也均收黑。

上漲類股則有化學、貿易百貨、電機機械、航運、金融、觀光、電子零組件、其他類、電子通路、紡纖、造紙、建材營造、資訊服務及其他電子等。

電子權值股今天走勢疲弱，在經過昨天強勢反彈後，今天氣勢宛如洩了氣的皮球，股王大立光更是開低走低，讓昨天才收復的月線僅一天就又失守。至於台積電及鴻海雖一度力拚翻紅，不過在缺乏後繼買盤支撐下，中場過後仍回跌平盤之下。

相較電子權值股，中小型股相對活躍，其中蘋果傳將搶入鈷市場，激勵美琪瑪亮燈漲停，康普則開平震盪走高，漲幅也超過 8%，西勝、順達、統振、加百裕等也抗跌。

比特幣概念股也強力吸金，撼訊再度拉出第 4 根漲停，承啟、麗臺、青雲也同步亮燈。

另外生技股也出現跌深反彈，在浩鼎續獲不起訴激勵下，易威、佰研、順藥亮燈漲停，醣聯、智擎、寶齡富錦、浩鼎、翔宇、彥臣等也漲逾 5%。

金融股則是成為指數穩盤族群，包括旺旺保亮燈漲停，新光金、永豐金、合庫金、第一金、中信金、國泰金、兆豐金、國票金等也均收紅。

倫元投顧分析師王信傑表示，目前台股年線依然向上，因此就技術線型來看，包括農曆年前 2 度的跌破年線，基本上還是視為假跌破，不過也因為農曆年前的幾天修正，使得盤勢格局陷入上有鐵板、下有支撐的區間整理，預料指數將在 10600-10800 點之間盤整。