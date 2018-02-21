外資加大換股力道 鴻海慘遭連7賣 三大法人買超113億元

台股今 (21) 日金狗年紅盤日，受惠過年期間美股回穩，股王大立光演出報復性反彈，蘋概及金融也雙雙扮演攻堅要角，終場大漲 293.35 點，以 10714.44 點作收。三大法人則是同步買超，外資及陸資轉為買超 92.13 億元，外資自營商賣超 2.36 億元，投信買超 4.73 億元，自營商自行買超 0.82 億元，自營商避險買超 16.29 億元，合計買超 113.99 億元。

期貨部分，三大法人也是同步偏多，外資加碼多單 5225 口，淨部位多單回升到 47776 口；投信回補空單 3005 口，淨部位空單來到 34230 口；自營商也回補空單 1881 口，淨部位空單來到 3689 口，合計三大法人加碼多單 10111 口，淨部位多單為 9857 口。

外資今天依然延續農曆年前的操作策略，電子權值股仍是主要賣超標的，包括鴻海、群創、宏碁、微星等，都是外資主要賣超標的，相較之下，傳產股則見到外資相對少見的買超加持，包括中鴻、中鋼、東聯、遠東新、統一等，外資均有超過 3500 張的買盤湧入。

至於金融股部分，外資也開始由賣轉買，包括玉山金、永豐金、兆豐金、台新金、新光金、開發金、富邦金、國票金都是外資加碼標的，買超張數也在 1800 張以上，至於元大金、華南金、中信金、合庫金等，雖然遭外資賣超，但是除了原大今的賣超張數超過 4000 張外，其他賣超張數都僅在 2000 張以下。

ETF 部分，外資則是連續 8 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 2 天賣超轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 7 天買超轉為賣超，而且賣超近 1.6 萬張。

外資集中市場買超第 1 名為友達，買超張數 20448 張，第 2 名玉山金，買超 12102 張，第 3 名緯創，買超 11564 張，第 4 名臺企銀，買超 10409 張，第 5 名中鴻，買超 9771 張。6 到 10 名依序為，南亞科，買超 9451 張；永豐金，買超 9328 張；日月光，買超 8861 張；宏盛，買超 6874 張；欣興，買超 6507 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 57246 張，第 2 名富邦 VIX，賣超張數 22881 張，第 3 名鴻海，賣超 17323 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 15971 張，第 5 名華邦電，賣超 12835 張。6 到 10 名依序為，微星麥證 77 購 01，賣超 5794 張；緯創麥證 78 購 02，賣超 5739 張；宏盛麥證 77 購 01，賣超 5262 張；為升麥證 77 購 01，賣超 4945 張；彩晶，賣超 4916 張。

法人表示，外資今天雖然中止了近期的連續 7 天賣超，但是不變的是，依然持續調節電子權值股，尤其是鴻海集團的群創跟鴻海，更是分別高居外資賣超第 1 名及第 3 名，整體來看，儘管美股回穩，但是外資的換股策略並沒有改變，雖然台積電及大立光都見到外資轉買超，不過除非鴻海賣壓能減輕，否則指數要衝季線恐怕還有一定的難度。