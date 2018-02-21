台股盤後－紅盤日大立光報復性反彈 蘋概金融點火 大漲293點收復半年線

台股今 (21) 日金狗年紅盤日，由於過年期間美股回穩，激勵多方大舉反攻，指數開高走高，其中股王大立光演出報復性反彈，盤中一度衝過 4000 元大關，台積電也順利收復季線，鴻海則是在 5 日線上下震盪，另外蘋概股及金融股也雙雙扮演攻堅要角，尾盤再跳拉 17 點，終場大漲 293.35 點，以 10714.44 點作收，收復半年線及 10700 點整數關卡，成交值 1451.28 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高走高，尾盤也再拉高，終場上漲 4.07 點，以 145.9 點作收，成交值 308.03 億元。

台股類股呈現類股齊揚，其中漲幅最高的是光電類股，達 5.2%，食品、油電燃氣、塑膠、鋼鐵、玻陶、水泥、紡纖、電機機械、化學、半導體等漲幅已超過 3%，電器電纜、電腦設備、化學生醫、電子零組件、橡膠、其他類、貿易百貨、航運、通信網路、汽車、生醫、建材營造等也漲逾 2%，其他電子、電子通路、金融、資訊服務等也漲逾 1%，觀光也收紅。

美股在台股過年期間表現回穩，終於讓台股多方氣勢轉強，早盤在電子三雄順利帶動反彈下，大立光最為強勢，不僅順利收復 5 日線，也差一點就成功站上 4000 元整數關卡，也帶動二線光學股齊力反彈，新鉅科、亞光、揚明光、聯一光、華晶科、玉晶光、先進光、今國光、光燿科、佳凌也均上漲逾 3%。

半導體族群也由台積電帶動，凌泰、創意、驊訊、威盛、世芯 - KY、金麗科、統懋等也均亮燈漲停，京鼎、欣銓、矽力 - KY、旺宏、台半、元隆、原相、台勝科、智原、晶心科、宏捷科、杰力、尚志、茂矽、聯發科、祥碩、昂寶 - KY、晶宏、富鼎等也漲逾 5%。

金融股則是見到金控股強勢撐盤，永豐金、玉山金、國票金、中信金、兆豐金、台新金等漲逾 2%，國泰金、富邦金、第一金、開發金、華南金、元大金也上漲逾 1%，另外合庫金、新光金等也均收紅。

蘋概股也一吐悶氣，其中 GIS-KY 及致茂亮燈漲停，欣興、TPK-KY、緯創、新日興、光寶科、可成、新普、穩懋、和碩、景碩、國巨、良維、南電、順達、同欣電、台郡、達方等也漲逾 3%。

比特幣概念股也由撼訊漲停帶頭，微星、技嘉、創意、智原、美桀等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天因為過年期間美股回穩，推升盤勢出現島狀反轉的態勢，也讓指數順利收復半年線，明天就將直接挑戰季線反壓，而今天最整齊的族群就是比特幣概念股，另外下周世界通訊大會將登場，今天包括 AI、光學、5G 等相關概念股都提前反應，整體來看，只要國際股市不要太大的變化，台股就有機會逐步反彈收復季線反壓。