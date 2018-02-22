哈啦財經／孕育本土獨角獸可行嗎？

為協助國內新創產業發展，行政院今（22）日上午宣布優化新創事業投資環境行動方案，希望每 2 年至少孕育 1 家「獨角獸」企業、未來 5 年台灣新創獲投金額每年能增加 50 億元。獨角獸是希臘神話中的生物，頭上獨角傳有魔力，是稀有物種但能量無窮，象徵有潛力的新創公司，但要孕育本土獨角獸可能嗎？會不會因為人類貪婪招致獨角獸還沒養成就滅絕？

「獨角獸」一詞來自 2013 年，美國創投基金 venture capital fund 創辦人 Aileen Lee 以「歡迎來到獨角獸俱樂部 - 從 10 億新創公司當中學習」文章中提到。「獨角獸」是指估值超過 10 億美元的新創公司，且尚未上市，表示非常稀有但極具潛力的意思，而規模達到 1000 億美元的新創公司則稱為「超級獨角獸」。

美國研究機構 CB Insights 調查，截至 2017 年 12 月 1 日，全球共有 220 家獨角獸企業，來自美國的有 109 家、歐洲有 28 家、中國大陸 59 家、印度 10 家、韓國與印尼各有 2 家、新加坡與日本各有 1 家。其中，在中國大陸以叫車平台滴滴出行居冠，估值近 2600 億美元，而大家常聽到的行動支付螞蟻金服、手機品牌小米、電子商務美團也都在榜上。

探究近年崛起的獨角獸，以電商、金融居多，且都與互聯網脫不了關係，由於台灣產業多以代工、硬體為主，因應互聯網、大數據時代來臨，大型企業如鴻海、宏碁、華碩、和碩、廣達開始轉型軟硬體結合外，也有部分企業積極尋找極具潛力的新創公司希望加速轉型，但台灣法規、投資方偏保守是事實，讓新創公司面臨發展困境。

而為了協助國內新創產業發展，行政院跳出來主導政策，宣布優化新創事業投資環境行動方案，希望每 2 年能孕育出至少一個代表性的獨角獸公司，也擬放寬公司上市櫃條件來活絡新創市場，盼吸引國際資金投入，不過仍被質疑可能排擠到其他產業的發展。

其實台灣硬體實力、人才在國際上仍有競爭力，若有政府支持再加上大企業注資，本土獨角獸企業指日可待，現在就等實施細項出爐，看可不可行？實不實際？否則可能又會被大家質疑，在為年底選舉大開選舉支票，不要獨角獸還沒養成，就成為神話故事中，因人類貪婪覬覦而被犧牲掉的珍獸。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』