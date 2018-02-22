賴清德：2年內催生台灣第一家獨角獸公司

行政院長賴清德今 (22) 日表示，將在 2 年內孕育台灣第一家「獨角獸」公司。所謂的獨角獸公司是指沒上市，但公司市值達到 10 億 美元 的企業。截至今年 2 月，全球一共有 228 家獨角獸企業，但台灣數目掛 0。

賴清德表示，如果第一階段的催生能夠成功，第二階段目標是每 2 年孕育一家具代表性的獨角獸公司，最終至少促成 3 家具發展潛力的新創事業，希望在 6 年內都能成為獨角獸公司。

賴清德在 22 日宣布政府的「優化新創事業投資環境行動方案」五大政策，包括：充裕新創早期資金、人才發展及法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道，和新創進軍國際市場政策。他指出，優化新創事業投資環境行動方案是新春後行政院會報告事項的第一案。

國發會主委陳美伶表示，政府從去年開始逐漸打通新創企業催生困難的任督二脈，包括形塑友善、便利、彈性環境與政策等，都已獲得新創界的認同，她相信不久後，台灣可望誕生「獨角獸」。

陳美伶分析，目前台灣至少有三到四家新創企業具有潛力成為獨角獸企業，但為避免影響業者募資，她不便透露名單。根據業界分析，已成立 6 年，市值 8 億多美元的 Gogoro（睿能創意），有機會成為台灣第一家獨角獸公司。



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