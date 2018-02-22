3年來最強年後轉職潮狗年開春職缺72.5萬個

狗年開春，根據人力銀行統計，目前線上工作數 72.5 萬個，不僅創下 3 年同期新高，年增幅逾 1 成，達 13.8%，農曆年前 1 個月已有 13.8 萬人騎驢找馬，人數也是 3 年同期最多。人力銀行根據大數據分析，歸類出「三高」黃金職缺，並統計發現研發、行銷、業務、財務、人資等 5 大職缺最容易因為轉職而加薪，電子資訊、住宿餐飲及批發零售則成為熱門 3 大徵才缺口。

根據行政院主計總處預估，2018 年國內經濟成長率 2.29%，各大國際機構也看好今年總體經濟環境，帶動企業招募強勢成長，2018 職場開春，求職者蠢蠢欲動，各大企業招募強勁，104 人力銀行表示，目前線上工作數 72.5 萬個，創下 3 年同期新高，年增幅 13.8%，3 年來最強的年後轉職潮已經湧現。

年後轉職上班族最在意的就是薪資問題。人力銀行分析，得出「三高」黃金職缺作為轉職「薪」方向，即菜鳥薪資高、老鳥薪資高、薪資彈幅高，而且平均月薪皆高於 4 萬元，「三高」職缺具有 3 大特徵，分別是「技術當道，師輩勝出」、「業務悠遊各大產業」、「理工輩出，稀少為貴」；此外，大數據資料也顯示，研發、行銷、業務、財務、人資這 5 大職缺較容易因為轉職（轉入）而加薪。

想轉職上班族蠢蠢欲動。人力銀行指出，農曆年前 1 個月主動應徵的在職者達 13.8 萬人，3 年同期新高，比去年同期增加約 7 千人，年增 5.3%，年資 10 年以上的老鳥，想轉換跑道的占比最高，達 30.9%，其次是 2 到 5 年的菜鳥，占 25.5%；至於主力招募產業，以電子資訊／軟體／半導體、住宿餐飲及批發零售等民生消費業為最多，占整體職缺超過一半。

哪些產業的職人最想轉換跑道？人力銀行統計顯示，「運輸物流及倉儲」今年騎驢找馬人數年增 15.3%，躍升轉職意願增強最多的產業，其次是「金融投顧及保險」，第三是「醫療保健環境衛生」。

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