大陸春節消費逾4兆元　綠色食品、智能產品最夯

大陸商務部公布，今年春節期間（除夕至初六），全國零售和餐飲企業實現銷售較去年春節成長 10.2％，達 9260 億元人民幣（新台幣 4.2 兆元），年增率比去年的 11.4%，減少逾 1 個百分點，且為 7 年新低。

商務部指出，今年春節期間消費市場呈現「多樣化、重品質」的特色，有機雜糧、綠色蔬菜、保健品禮盒等綠色健康類食品銷售紅火。值得注意的是，觀影、看展等新興消費亮點崛起，初一至初五大陸全國影票房累計達 46 億元人民幣 (下同)，年增近 60%。此外，網購年貨、線上訂餐、移動支付、共享出行等新業態新模式，也出現大幅成長。

至於餐飲消費更重年味，團圓飯、親朋宴成為春節餐飲市場主角，各地年夜飯預訂火爆，老字號大小餐飲企業年夜飯預購率達 95% 以上。包括遼寧、山東、山西、湖北、廣西、海南等地的重點監測餐飲企業，今年春節營收皆有一成的成長。

此外，中國國家旅遊局發布春節假日旅遊市場統計，今年春節全國共接待遊客 3.86 億人次，較去年增長 12.1%，旅遊收入達 4750 億元，年增 12.6%。

儘管今年春節零售與餐飲消費增長力道減弱，但中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，2017 年最終消費對中國經濟增長的貢獻率達 58.8%，2018 年他依然看好「大消費」。