中國春節檔電影票房衝破55億元人民幣，較去年同期成長近七成

【財訊快報／陳孟朔】《證券時報》週四報導，2018 年春節影市火爆開場，至大年初六 (21 日)19 時，春節檔實時累計票房已超過 55 億元人民幣 (下同)，遠超過市場預期，較去年同期總票房收入為逾 33 億元，大幅成長近七成之多。其中，《唐人街探案 2》、《捉妖記 2》和《紅海行動》三部影片票房均破 10 億元。截至報導出稿前，《唐人街探案 2》總票房達到 18.47 億元，《捉妖記 2》、《紅海行動》各達約 16.79 億元和 11.53 億元。



據不完全統計，春節檔電影背後參與方合計超過百家公司，涉及至少 10 家 A 股公司。其中《唐人街探案 2》由萬達集團旗下萬達電影 (陸股代碼 002739) 主控，《捉妖記 2》出品方則涉及橫店影視 (陸股代碼 603103)、中國電影(陸股代碼 600977) 和光線傳媒 (陸股代碼 300251) 等。



值得一提的是，曾成功押注《戰狼 2》的捷成股份 (陸股代碼 300182) 再度押中黑馬《紅海行動》。《紅海行動》與《戰狼 2》同為主旋律商業大片，同樣講述撤僑故事。該片由博納影業出品，製作方涉及橫店影視。



本地媒體曾援引國家新聞出版廣電總局數據顯示，2017 年中國電影總票房為 559.1 億元，年比增長 13.5%，較 2016 年 3% 的票房增速大幅提速。排名前 10 的影片中，國產電影與進口電影占比各半，但國產電影總票房大幅超過進口電影。



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