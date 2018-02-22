中國去年持有美債 創7年最大增幅

美國財政部公布的最新數據顯示，中國去年總計增持美國國債 1,265 億美元，增持規模創下 7 年來新高，總規模達到 1.18 兆美元，仍為美國最大的海外債主。

華爾街日報報導，根據美國財政部最新的國際資本流動報告（TIC），去年 12 月中國增持美國國債 83 億美元，連續 7 個月成為美國最大債權國；排名第 2 的是日本，惟持有的美債量在去年 12 月已連續第 5 個月減持，規模降至 1.06 兆美元，創逾 4 年新低。

隨著去年人民幣的貶值壓力減弱，中國開始持續增持美債，中國人民銀行透過購買美國國債做為主要外匯存底，藉以穩定人民幣匯價。

今年 1 月因中美貿易關係緊張，驚傳中國政府擬暫停或減緩購買美債，引發不少投資人開始調整債券部位，美十年期公債殖利率一度應聲飆升至 2.59% 左右，更有媒體分析，若中國收手購買美債，將削弱美國透過增加舉債填補預算赤字的能力，也讓聯準會更難控制縮表時程。

儘管中國官方迅速駁斥該傳聞，強調中國外匯存底始終按照多元化、分散化原則進行投資管理，但債市波動凸顯投資者的憂慮，也就是美國期盼增發債券以緩解財務壓力，但最大的買家似乎不願接手這部分的增量供給，中國在美債投資的一舉一動都將牽動全球債市。

根據人行最新統計顯示，截至今年 1 月底，中國外匯存底規模達 3 兆 1,615 億美元，較上個月增加 215 億美元，升幅 0.68％，為連續第 12 個月上升，仍為世界上外匯存底規模最多的國家。