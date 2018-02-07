為躲催婚 大陸90後「恐婚族」春節選擇旅遊過年

春節將至，大陸愈來愈多人選擇旅行過年。據中國旅遊研究院和旅遊網站發佈的春節出境旅遊報告顯示，今年春節長假預計出境遊將達到 650 萬人次，規模為歷史之最。全國近 200 個主要城市的民眾將在春節到 68 個國家、海內外 700 多個城市遊玩，料出境遊人均消費達 9500 元 (人民幣，下同)

綜合香港文匯報、星島日報報導，泰國、日本、新加坡成最受中國遊客歡迎的國家頭三甲，南韓今年則跌出前 10 名。印度峇厘島亦因受火山噴發影響，今年排名稍有回落，取而代之的是越南、菲律賓、馬來西亞等地。

長線方面，北歐、阿聯酋、加拿大、義大利、捷克等目的地是爆冷地受歡迎。赴北歐、加拿大賞極光的線路報名按年增加 150% 以上。今年開始執行免簽政策的阿聯酋，亦屬熱門。國內遊方面，三亞、北京、廈門等依然是熱門地，其次是上海、哈爾濱。

根據國內遊、出境遊訂單量，今年春節長假預計出境遊人次將達到 650 萬，而預定春節出境跟團游、自由行產品的人均成交價達 9500 元人民幣，國內遊人均消費超過 3500 元人民幣。

旅行需求也正在改變。最直觀的變化就是，從最初的經濟型酒店，到近年的星級系列酒店，再到時下盛行的別墅酒店、公寓短租。民眾對於出行「住得好」有了更強的消費慾望，諸如，花 10 萬元租別墅過大年，也成為海外暢銷的訂單。

Booking、去哪兒、攜程、途牛等旅遊網站，除租別墅過春節之外，價格每晚 4000 元起的豪華型酒店，也是供不應求。

此外，報告顯示，有大量「90 後」為了逃避春節回家被逼婚，選擇外出旅行。一項調研更顯示，旅遊過年的「90 後」年輕人中，有 1/3 屬於「恐婚族」。