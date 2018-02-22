歐元區2月綜合PMI初值跌至57.5，不及預期，受強勢歐元牽制

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，週三公布的最新調查顯示，歐元區企業活動增速 2 月放緩程度大於預期，受到價格上漲和強勢歐元的拖累。但企業活動仍保持強勁，且企業信心至少為五年半以來最為樂觀。歐元區去年是表現最佳的全球主要經濟體之一，而且 2018 年開局企業活動增速為逾 10 年以來最快。但 2 月採購經理人指數 (PMI) 初值暗示，創下逾 10 年最快的 1 月迅猛增速已喪失部分動能；IHS Markit 歐元區 2 月綜合 PMI 初值跌至 57.5，低於所有分析師的預估。調查預估該數值會從 1 月終值 58.8 微降至 58.5。



IHS Markit 首席企業經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區經濟第一季料將出現 2016 年第二季以來最佳季度表現，當前 PMI 預示當季經濟增長 0.9%，大大高於分析師預估的 0.6%。



企業信心也頗為樂觀，衡量企業對一年產出情況看法的分項指數從 68.0 升至 68.3，為 IHS Markit 自 2012 年 7 月開始編制該數據以來最高。



歐元區 2 月服務業 PMI 從前月的 58.0 降至 56.7，不及平均預估的 57.6，落在路透調查的最低預估值。不過，服務業 PMI 走軟之際，企業再度上調價格，這對於歐洲央行來說是個好消息，央行正努力要撤出超寬鬆貨幣政策。



歐元兌美元自年初以來上漲約 3%，令歐元區出口的競爭力降低。



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