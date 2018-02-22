人民幣匯率22日中間價報6.3530 兌美元貶值102點

新浪外匯訊 2 月 22 日，人民幣兌美元中間價報 6.3530，兌美元貶值 102 點，上一交易日（2 月 14 日）中間價 6.3428。上一交易日官方收盤報 6.3441，夜盤收盤報 6.3450。

美元指數企穩回升離岸人民幣匯率春節回調

春節期間，離岸市場人民幣匯率總體呈現先揚後抑的態勢。繼 2 月 16 日離岸市場人民幣匯率升破 6.27 關口之後，便一改上漲態勢，呈現震盪回落的走勢。

中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫昨日對《證券日報》記者表示，截至 2 月 21 日，春節期間人民幣離岸匯率 CNH 小幅回調 0.56%，波動性增加，改變了過去兩個月的單邊升值態勢。離岸匯率走勢的變化說明市場預期出現一定分化，不再是單邊看漲預期。春節期間匯率回調，一方面是由於外匯市場供求狀況改變，春節後貿易商結匯減少，需求端境外旅遊購匯增加。另一方面，受美國長期國債收益率攀升帶動，美元指數企穩回升，春節期間回漲 0.79%，抑制了人民幣匯率的升幅。此外，春節期間外匯市場交易量減少，也增加了匯率的波動性。

中銀香港首席經濟學家鄂志寰昨日也對《證券日報》記者表示，春節期間離岸人民幣市場匯率保持窄幅波動，尋找波動方向，長假初段略有攀升，臨近在岸市場開市，因美元指數緩慢回升，人民幣匯率向貶值方向靠攏。顯然，節日期間，離岸市場人民幣匯率與美元指數呈現對稱性波動態勢，但其總體波動趨勢仍然以在岸市場匯率為軸心。

消息面上，央行近日發布的四季度貨幣政策報告稱，將深化人民幣匯率形成機制改革。王有鑫認為，央行的報告傳遞兩個信號：一是人民幣匯率形成機制改革將繼續，未來市場在匯率決定中的作用將進一步增強，政府干預和窗口指導將進一步減少。目前，央行已經暫停逆週期調節因子的操作，市場因素在中間價形成中的作用進一步增強，未來這一趨勢將繼續。二是人民幣匯率制定的自主權將提高，將以我為主，在服務實體經濟發展的基礎上實現基本穩定，在均衡匯率附近上下波動，避免一味跟隨外部美元指數或國際貨幣政策變動形成單邊走勢，傷害實體經濟發展。

“過去人民幣定價機制的幾次調整的目的都是保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。” 鄂志寰表示，因此，未來一個時期，人民幣匯率可能要把握兩個要點：一是對美元匯率雙向波動，隨美元指數變化動態調整。二是保持合理均衡水平的基本穩定，以管理市場預期，有序推動人民幣國際化進程，並為供給側結構性改革提供良好的外部環境。

新聞來源：新浪財經