全球零售格局巨變：美國兩大連鎖超市巨頭面臨破產

線上零售行業在線下開辟戰場的同時，讓傳統線下零售行業承受著與日俱增的壓力。

美國兩大連鎖超市巨頭正面臨破產。據彭博社報道，Tops Friendly Market連鎖超市母公司和迪克西連鎖超市（Winn-Dixie）母公司Bi-Lo都在準備呈交破產申請，前者還可能尋求法庭保護。負債超過10億美元的Bi-Lo計劃關閉旗下200多家實體店鋪，有可能還是會在法庭以外尋求債務重組的途徑，該公司已經在與債權人商談債轉股或資產出售等解決辦法。

雜貨零售行業的邊際利潤向來比較低，而激烈的競爭更為上述兩大巨頭走到破產邊緣添了一把火。在亞馬遜收購全食超市之後，對該行業的傳統經營者們造成了進一步的擠壓。

線上零售巨頭開始把手伸向線下，從某種成都來說意味著線上流量已經開始觸及天花板，需要在線下進一步“跑馬圈地”。這一幕在中國也正上演，隨著電商巨頭的不斷整合並購，“阿裏蘇寧系”對陣“騰訊京東系”的雙寡頭局面逐步形成。

雙方均有數據和技術的優勢，也有足夠的資本來在零售市場繼續擴大份額。這也意味著，在阿裏蘇寧、騰訊京東繼續擴張自己的零售版圖之際，從原材料到加工運輸等一系列關鍵環節，雙寡頭都在築起一道供應鏈壁壘。關於這一格局的更詳細分析請參見華爾街見聞此前文章如何看懂阿裏騰訊新零售對局？

在這一格局形成之後，雙方在零售業的布局動作仍在持續。就在春節假期之前，阿裏斥資54.53億人民幣入股國內家居行業巨頭居然之家，持股15%。繼上個月口碑正式納入阿裏巴巴新零售體系，形成服裝百貨、電器、食品生鮮快消、餐飲的新零售“四路大軍”之後，阿裏開辟“第五戰線”推動家居行業重構與效率升級的意圖明顯。

本文來自華爾街見聞

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