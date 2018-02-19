今日頭條完成對相機拍照工具Faceu收購

今日頭條官方今日向雷帝網證實，已完成對相機拍照工具Faceu激萌的收購。今日頭條官方稱，此舉是正常的收購，是希望補充現有業務。

昨日(18日)，36氪稱今日頭條已完成了對相機拍照工具Faceu激萌的收購，交易總價約為3億美元。不過，今日頭條官方並未對雷帝網證實相關信息。

據透露，今日頭條原定由火山小視頻冠名東方、江蘇衛視，而抖音冠名浙江衛視，但市場傳言由於其視聽許可證到期的原因，今日頭條緊急將上述廣告權益轉移到剛收購的 Faceu 激萌上。

隨後，Faceu激萌相繼冠名了浙江、東方、北京、江蘇等地方衛視春晚。

2017年10月底，激萌相機Faceu宣布完成5000萬美元C輪融資，該公司還獲得過來自美圖、光速中國、IDG資本等的多輪融資。

本輪融資後，Faceu稱，會繼續優化產品，加強團隊的實時圖像處理能力。

Faceu是臉萌團隊第二款產品。Faceu亮點在於通過人臉識別技術將“拍攝”與“編輯處理”這兩步合並，讓用戶在拍攝過程中就能實時美顏或添加動態貼紙。

Faceu創始人郭列當時表示，經過近兩年的發展，Faceu已擁有2.5億累計下載用戶，其中75%女性用戶，通過QQ 賬號登錄的用戶中00後(小初高)占比超 70%；產品 MAU(月活)突破 8000 萬。

郭列還表示，Faceu每天上用戶生產並保存到本地的視頻圖片超過 1 億，用戶拍攝數據較上年同期增長5倍。

2017年今日頭條在投資領域布局很多，11月，今日頭條與北美知名短視頻社交產品Musical.ly簽署協議，收購Musical.ly。Musical.ly市場估值接近10億美元。

來源：華爾街見聞

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