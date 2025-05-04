【波克夏股東會】巴菲特怒批川普關稅政策：將貿易當武器是「重大錯誤」

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-04 10:40

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據報導，週六（5 月 3 日）的股東大會問答環節中，現年 94 歲的巴菲特一開場便被問及對國際貿易與關稅的看法。他強調，將關稅作為貿易手段是「一個重大的錯誤」，並表示這種政策導致市場不穩、全球不滿。

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巴菲特進一步批評美國政府的單邊貿易態度，認為應以全球合作為前提，尋求共同發展。他直指，美國應該以更開放的態度對待國際貿易，因為「當你讓 75 億人不開心，卻為 3 億人自鳴得意，這不是聰明的做法。」

儘管支持貿易平衡目標，巴菲特明確反對透過大規模關稅來達成。他表示，全球應該各司其職，發揮各自優勢，因為「自由貿易能帶來穩定與安全，對所有人都有益。」

巴菲特回顧自己在 2025 年 3 月接受《CBS 新聞》訪問時的評論，曾形容關稅為「某種形式的戰爭行為」，還打趣地說：「這些關稅是對商品的課稅，但牙仙不會為此付錢。」

他在會中也重申 2003 年於 Fortune《財富》雜誌提出的「進口證書」制度構想，主張美國出口商應獲得可交易的進口證書，以此鼓勵出口、限制過度進口，達成貿易平衡，減少長期赤字。

巴菲特強調，在擁有核武的國家不斷增加且部分政局不穩的背景下，貿易應以互利為原則。「我們不能讓少數國家自認是贏家、讓多數國家感到嫉妒，這是極其危險的局面。」

巴菲特指出，美國從建國初期一無所有發展到今日，已是全球領先國家，不應執迷於貿易對抗。他表示：「世界越繁榮，美國越安全，未來的孩子們也將更有保障。」