【港股解碼】主席“忍痛”割愛？ 高豐集團控股權要易手了

一年一度的春節還在如火如荼的進行著，或許在這段時間裏鮮少有人關注香港股市的新動向，然而就是在這載歌載舞的歡樂時刻，有一只小股票，卻悄然進行著大動作。

主席超大手筆減持

它就是剛上市半年的高豐集團(02863-HK)，公司主要於香港向私營機構及公營機構提供機電工程服務，包括電氣及特低壓系統工程和通風及空調系統工程，目前以大型專案、新醫院專案為主，總市值3.24億港元。

2月15日除夕夜，高豐發出一則公佈，主席兼控股股東翁安華於當日透過其持有的佳優投資，向主要股東GreatlySuccess出售8000萬股，相當於高豐已發行股本約14.81%，每股作價0.3125港元，套現2500萬港元。出售事項已於除夕當天交易時段後完成。

買家精准增持 逼近要約線

出售事項完成後，翁安華透過佳優仍持有高豐約2.13億股，占已發行股本約39.25%，還是高豐控股股東。然而，值得留意的是，買家GreatlySuccess的持股已高達1.6億股，占高豐總股本的比重達到了29.63%，逼近要約線30%。而我們知道，本次GreatlySuccess是向大股東、控股股東收購的股份，根據香港證監會的《收購守則》：若收購人收購公司股份超過30%，則須提出全面要約收購(即向小股東提出全面收購)。

與A股市場的“精准增持，買而不舉”的套路相類似，GreatlySuccess此次收購未滿30%，亦是不想提全面收購，不想接燙手山芋？這一點或許可以從其收購前的減持中看出。據港交所權益資料顯示，2018年01月22日，高浚曦透過其全資擁有的GreatlySuccess以每股平均價0.72港元在場外減持高豐集團控股好倉3250萬股，涉資2,340萬港元。減持後，高浚曦還持有高豐集團控股8000萬股，持股比例則由20.83%下降至14.81%。

彼時，GreatlySuccess再從控股股東手裏接手8000萬股時，占高豐集團的股權比重就不會超過30%。

僅僅是想要錢這麼簡單？

而從控股股東方面來看，翁安華此次僅僅是套現這麼簡單嗎？翻查招股書可發現，這位大股東、控股股東在上市時已套現了，此外，於2014財政年度、2015財政年度及2016財政年度，高豐向旗下的股東宣派及派付股息分別為220萬港元、730萬港元及1050萬港元。即是說，大股東的生意投資已經回本，並且還有充足的資金給股東派息。那麼翁安華此舉又是意欲何為？

而且，還有一點值得留意，翁安華此次出售價每股僅僅0.3125元，較減持當日收盤價折讓47%，較上市價折讓63%。為何折讓這麼大幅度出售股份，不心痛嗎？回想當年上市時， 翁安華還信心滿滿的表示道，雖然業界普遍面對立法會拉布，工程審批受到拖延，但是高豐向來在資源調配彈性較大，因此他們能做到每年承建工作量平均，從沒間斷。該集團來自大判新昌集團（00404-HK）旗下亞仕達的業務占比只有12.2%，但是收款進度未見受影響。當時說得這麼好，但為何就此刻選擇了折讓割愛？不覺得打臉嗎？

從基本面深挖

從業績來看，若撇去上市開支等因素影響不計，放眼2014年以來，公司收益純利是確實穩步增長的。

於2017年9月30日，高豐的銀行結餘及現金結餘約為1.52億港元，同比增長逾3倍，資產負債比率為現金淨額狀況。貿易應收款項周轉日數亦在逐年下降，於2014年-2016年3個財政年度的貿易應收款項周轉日數分別約為70.6日、53.4日、27.6日。財務結構看著也算穩健。

但是，截至2017年9月30日止年度，高豐的毛利率卻由約24.4%下降至約19%，原來其平均毛利率達約20%至30%較高的專案已於2016年財政年度竣工，而餘下都是毛利較低的專案，為2016年結轉的施工中專案，毛利率為15%至20%。

怪不得漲不起來？

此外，高豐自去年8月11日上市以來，股價一直上不去，該股上市招股價為0.86港元，截止目前，最高見上市翌日的1.14港元，此後便一路萎靡，本月初更是創下新低0.59港元，上市半年來，跌了30%。

此刻，回過頭來看題目，主席翁安華真的是忍痛割愛嗎？

作者：陸小梅

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