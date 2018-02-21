莎莎國際(00178-HK)擬于3月31日關閉台灣市場所有店鋪

莎莎國際(00178-HK)公布，董事會決定調整市場結構，關閉台灣市場所有店鋪，集中資源發展中國内地、港澳和星馬市場，以及電子商貿業務。預期台灣市場的店鋪將于2018年3月31日關閉。

公告稱，随着廣深港高速鐵路香港段及港珠澳大橋開通在即，加上粵港澳大灣區的發展前景，以及中央積極推進「一帶一路」策略，董事會相信中國内地及港澳市場的經濟以至零售市道將因而受惠。因此，對集團主動進行改革，調整市場結構，結束持續虧損的台灣市場業務，以便加強集團于中國内地、港澳及星馬市場的營運，并聚焦發展電子商貿業務。

集團在台灣市場的表現一直疲弱，截至2018年1月31日止十個月，莎莎在台灣市場業務的營業額為1億5430萬港元，按當地貨币計算按年下跌11.5%，已是連續六年虧損。集團早前透過重整當地管理團隊，緻力加強營運及減低成本，冀收窄虧損，但成績強差人意。經董事會審慎考慮，認為結束當地業務乃符合集團及股東的整體利益，并有助改善集團整體業務表現及資源運用。

是次行動受影響的員工數目約260名，台灣分公司將按當地勞工條例補償予各受影響員工。由于台灣市場的營業額占比相對其他市場為低(截至2017年9月30日止六個月，台灣市場的營業額占比為2.5%)，雖然關閉台灣市場所有店鋪將會産生虧損，但此舉對集團的財務表現及營運并無重大不利影響。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)