王品集團強化行動支付布局 加入LINE Pay行列

餐飲集團王品 (2727-TW) 宣布與 LINE Pay 攜手合作，自今 (21) 日起旗下 11 個品牌都能使用 LINE Pay 支付，成為 LINE Pay 在台灣第一個合作的餐飲集團，也使 LINE Pay 使用範圍一口氣再增加超過 200 家店舖。

資策會產業情報研究所發布「行動支付大調查」指出，去 (2017) 年台灣用戶使用頻率最高的行動支付服務為 LINE Pay，以高達 25.2% 的比例奪冠，主要是因 LINE Point 點數的使用範圍廣泛。

LINE Point 不僅可於所有能用 LINE Pay 結帳的通路店家，將點數直接折抵現金購買商品，也可在 LINE 貼圖小舖、LINE 禮品小舖上兌換等值的貼圖、餐券等，且沒有折抵上限，因此，成為時下消費者越來越普及的支付工具。

王品表示，行動支付已成消費趨勢之一，目前除了與 Apple Pay、Samgsung Pay、Andriod Pay 合作，此次再與 LINE Pay 正式合作，合計提供 4 個主要的線上支付系統，是台灣第一家提供最完整行動支付的餐飲體系。

除了王品，目前百貨龍頭新光三越、連鎖超市頂好和大型網購平台 momo 購物網均已加入 LINE PAY 的行列，7-11、全家、威秀影城等，已有不少大小型業者均加入行動支付行列。

頂好指出，領先業界開通 LINE Pay 支付後，明日起至 3 月 14 日推出單筆消費滿 300 元送 30 點 LINE Points 的優惠，未來也會祭出更多的優惠活動。

頂好表示，除了 LINE Pay，目前受到上班族以及小資族歡迎的行動支付還有街口支付和 Apple Pay、歐付寶，頂好也都已加入。

王品進一步指出，為推廣行動支付，今日起至 3 月底止消費者在旗下 11 個餐飲品牌使用 LINE Pay 買單，每筆交易可以獲得最高 10% 的 LINE Points 點數回饋。