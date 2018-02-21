摩根士丹利：年初下跌只是開胃菜 更重要的考驗在後頭

據《彭博》報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新報告指出，今年早前美股因殖利率走高引發的跌勢，只是讓投資人先初嚐滋味，真正的考驗還在後面。

由策略師 Andrew Sheets 為首的團隊形容，前波 1 月底至 2 月初的下挫，是「開胃菜，而不是主菜」。他們在周一的報告說，雖然債券殖利率上漲對投資人來說難以消化，但若經通膨調整，殖利率這個關鍵指標，在過去 5 年並沒有突破盤整區間。

實質殖利率未破 5 年區間 (圖表取自彭博)

此外，雖然很多人警告，通膨的上揚會傷害股票，但摩根士丹利認為，如果企業獲利提高，通膨帶來的影響最多只是中性。

摩根士丹利指出，關鍵之一在於利率預期。如果投資人預計央行會加快升息腳步，實質殖利率可能會突破過去 5 年的盤整區，這將對投市帶來更大打擊。

同時要注意的是，相對偏低的實質殖利率，有助推升股票估值，當利率向上突破，要推升股價，就要靠企業獲利，而不是較高的估值。然而，今年第 2 季，企業獲利成長預計開始放緩，這會對股價帶來挑戰。

扣除核心 CPI 利率仍為負值 (圖表取自彭博)

Sheets 認為，強勁的全球增長及第 1 季企業獲利良好，支持了股價，但是當通膨仍在上升，而經濟成長趨緩時，企業獲利將受損最為嚴重，這是第 2 季要特別關注的「棘手難題」。