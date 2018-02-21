改名也沒用 長區塊鏈公司股價跌回原形 恐遭交易所強制下市

去年底因改名而成為新聞焦點的長區塊鏈公司 (Long Blockchain Corp.)(原名長島冰茶公司)，雖然股價因此大漲一波，但如今股價不但已跌回去年 9 月水準，還收到交易所通知，表示如果現狀再無改善，將遭強制下市。

據《Newsday》報導，對此，Long Blockchain 除了表示會提起上訴之外，也在周二對外宣布，將會分拆冰茶業務，並且任命 Shamyl Malik 為新的執行長。

Malik 在去年 1 月 2 日進入董事會，並擔任區塊鏈戰略委員會主席，過去他曾任金融公司全球交易主管、曼哈頓摩根士丹利外匯電子交易主管等職務，也成為公司轉型的關鍵人物。

這家公司原名長島冰茶公司 (Long Island Iced Tea Corp.)，從事生產冰茶業務，去年 12 月 21 日，突然宣布進軍從未涉及過的區塊鏈業務，股價當天快速飆漲 180%，12 月股價最高曾到達 9.49 美元。

但公司除了宣布改名及購買 1000 個挖礦機之外，業務並沒有太多轉型，股價也快速滑落回 4 美元下方。周二公司股價下挫 1.2%，收 3.19 美元。

由於公司市值已在 3500 萬美元下方，未達交易所門檻，因此收到強制下市通知。即使公司上訴獲准，仍需要維持至少 10 天市值在 3500 萬美元以上，否則 4 月 9 日仍難逃下市命運。

藉由這次更換執行長，Malik 發布聲明強調，公司已看到全球金融市場開發區塊鏈解決方案，是極有吸引力的發展機會，正在評估合適的併購目標。