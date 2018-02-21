美高梅中國(02282-HK)2017年少賺23.6%至23.2億港元 末期息每股0.097港元

美高梅中國(02282-HK)2月20日晚間公布，截至2017年12月31日止年度，集團實現總收益約153.56億(港元，下同)，同比增加3.01%。其中，娛樂場收益為150.54億，同比增加3.06%;經調整EBITDA為45.87億，同比增加2.13%;經營利潤為26.24億，同比減少15.3%;公司擁有人應佔淨利潤為23.20億元，同比減少23.6%;每股基本盈利61.1港仙。

董事會建議派付末期股息每股0.097元，合共約3.686億，佔集團2017年度公司擁有人應占利潤約15.9%。待股東于應屆股東周年大會上批準後，末期股息連同已於2017年8月3日批準并于2017年9月8日支付予股東的中期股息每股0.116元(約4.408億)，共占集團2017年度公司擁有人應佔利潤約34.9%。

公告稱，經營利潤減少主要是由於，為籌備已于2018年2月13日開幕的美獅美高梅的開業前成本增加至4.591億所致;淨利潤減少23.6%，亦由于就美高梅金殿超濠于年内的可分派利潤确認遞延稅項負債3.171億所致。

據公告，美獅美高梅已于2018年2月13日開幕，預期總開發成本(不包括土地成本及資本化利息)約270億。美獅美高梅位置便利，設有多重通道與其他酒店及公共區域相連，設有博彩區以及約1400間客房及套房、會議場地、零售商店、餐飲配套及其他非博彩設施，另有别墅“雍華府”為賓客提供極緻的豪華體驗。美獅美高梅亦將推出亞洲首個動感劇院及視博廣場，為澳門帶來更多先進及創新的娛樂體驗。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)