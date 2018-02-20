【港股解碼】業績遜預期並無新回購計劃 獅王無法咆哮

有獅王之稱的匯豐控股(00005-HK)公布截至2017年底的全年業績，期內錄得列賬基准稅前利潤爲172億美元，按年增加141%，經調整除稅前利潤爲210億美元，略遜于市場預期，按年增加11%。全年派息0.51美元，其中末期息爲0.21美元。
從2016年下半年起，匯控合共斥資55億美元進行回購，在回購行動帶動，匯控股逐步攀升，近期更挑戰90元水平。同時該行資本水平豐厚，在2017年該行普通股權一級資本充足率爲14.5%，較2016年底提高0.9個百分點。可是在今次業績報告內，該行亦無提及新的回購計劃，加在業績表現遜預期，觸發匯控股價在午後轉升爲跌，收市報80.95元，跌3.1%；匯控股價在倫敦延續在香港跌勢，在倫敦股市早段交易時間，股價下跌逾4%。
股價下跌歐智華並無感不快
由于今日爲匯控行政總裁歐智華擔任此職位最後一日，因此在電話會議上便有記者問及今日匯控股價低迷，是否會不悅？歐智華則指出在過去7年，以英鎊匯價計算匯控股東累計回報達7成，單是在2017年累計回報已超過20%，所以並無感到不高興。不過今日匯控股價在午後轉升爲跌，相信與該行並無披露新的回購計劃有關。在電話會議上，歐智華及即將接任爲行政總裁的範甯，多番被問及有關回購一事。歐智華解釋目前該行正計劃發行50至70億美元的額外一級資本證券，在發行該批額外一級資本證券前，是無法進行回購。範甯則補充預期在今年上半年完成發行有關額外一級資本證券，並強調該行對透過回購來回饋股東的策略不變。
派息水平維持不變
回購股份是匯控股價回升的原因之一，而匯控獲得不少機構投資者垂青，與該行派息豐厚有關。可是近年匯控全年派息一直維持在0.51美元，該行管理層亦指出會致力維持此派息水平。這難免讓投資者對未來該行增加派息的懂憬，暫時並無實現。範甯從明日成爲匯控的掌舵人，所以外界均希望知悉在範甯管治下，匯控將會采取一個怎樣的發展策略。可是範甯在會電話會議並無透過太多有關該行未來發展策略的信息，只表示仍需要先與董事局磨合。歐智華則指出在過去7年匯控大型重組計劃已完成。由于在去年業績中，亞洲區對該行整體稅前利潤貢獻高達75%，讓外界關注匯控會否將發展重點全面集中于亞洲。歐智華強調匯控爲一間以全球業務作定位的銀行，指出在墨西哥等地區業務已有改善。
料加息有助改善淨息差
匯控存款基礎豐厚，外界均預期當進入加息期時，該行淨息差可以拉闊。可是在去年第四季，匯控淨息差爲1.63厘，縱使與去年第三季持平，可是與2016年第四季相比，卻收差了7個基點。被問及未來立該行淨息差走勢時，歐智華僅表現隨著利率上升，該行可以從中受惠。該行預測若今年每季初期加息一次，每次加息0.25厘，首年淨利息收入可以增加21.78億美元。
作者：張偉倫
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