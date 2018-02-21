對沖基金不想透露的財報：2月5日大跌比想像中還要慘

在美股長期牛市的幾年來，導致放空 VIX ETF 的資金部位早已是大幅增加，做空 VIX 指數的曝險部位高達 370 億美元，但是隨著美股大跌、促使 VIX 指數反轉，原先大舉放空 VIX ETF 的投資人，也就開始甩賣保身。

美股此前於 2 月 5 日 (週一) 暴跌，道瓊指數創下史上最大跌點 1175 點後，當日即使 VIX 波動率暴衝翻了一倍，放空 VIX 的基金狂瀉。如 LJM Partners 的財報顯示一天內就損失了 50% 市值，至今的損失也多達 80% 左右。

VIX 2018 年 2 月初趨勢圖 / 圖：雅虎財經

週二 (20 日) 對沖基金 1.2 Fund 揭露財報數據顯示，2 月份績效是出現了高達 60.11% 的虧損，成為 2 月 VIX 指數暴漲的「受難基金」之一；此前 1.2 Fund 的回報績效其實是非常穩定。

1.2 fund 財報 / 圖：Zerohedge

此外，如果投資人打從「1.2 fund」創建以來就進入投資，那麼報酬率將自此前 1 月份亮眼的 91.06%，驟降至 -23.79% 的鉅額虧損。

1.2 fund 財報 2 / 圖：1.2 fund、Zerohedge

「1.2 fund」的 1.2 顧名思義，就是希望投資人除了基金管理費用之外，還可獲取穩定的 1.2% 報酬。

但顯而易見的是，「1.2 fund」並未實行其基本對沖的原則，更沒依照自己官網上的投資法則，如「購買多頭價差... 清盤... 即時操盤... 來維護任何不可預測風險」，著實給了市場投資人一個較好的反向教材。