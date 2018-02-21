抵擋亞馬遜攻藥品零售 Albertsons將收購藥品連鎖店Rite Aid

美國超市業者 Albertsons Cos Inc 將收購藥品連鎖店 Rite Aid Corp (RAD-US)，以創建一家年收入 830 億美元的公司，以使其更能在亞馬遜 (AMZN-US) 即將跨入的藥品產業中，與大型連鎖企業競爭。

近日藥品零售行業積極整合，希望透過自償率低和低價的學名藥來降低成本。目前來看，亞馬遜的未來營運規劃，正擾亂整個藥品零售業，促使藥物連鎖企業加強其業務。

在私募股權公司 Cerberus Capital Management 支持下，Albertsons 希望這筆交易能夠幫助其成為 CVS Corp (CVS-US) 和 Walgreens (WBA-US) 的強大競爭對手，並為其投資雜貨業十年的私募股權所有者，提供一個退場方式。

私募股權公司 Cerberus 於 2006 年首次取得 Albertsons 股份，並透過 2014 年收購 Safeway 擴大持股。該公司原本計畫 2017 年 IPO 出售其股份，但在亞馬遜 5 月收購 Whole Foods Market 後，放棄了計畫。

Albertsons 收購 Rite Aid 後所成立的新公司，將在全美 66% 的重點都會區中排名第一或第二，並將在 70% 的藥房店面中排名第一或第二位。

Albertsons 擁有 2300 家超市，主要位於美國東部和西部沿海，並且擁有約 1800 家藥店。Rite Aid 在以 43.8 億元的價格向 Walgreens 出售 1932 家藥店後，目前擁有約 2569 家藥店。

Albertsons 表示將把現有旗下藥房轉換為 Rite Aid 招牌，並讓現有的 Rite Aid 賣場作為獨立藥房運營。

合併後的公司將共同經營 38 個州和華盛頓特區內約 4350 個藥房專櫃和 320 個診所。

兩家公司表示，合併後的公司預計 3 年內將實現年度營運成本節約 3.75 億美元，前兩年減幅超過 60%，並實現稅前收益約 37 億美元。