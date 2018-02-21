首控集團與新加坡邁杰思幼兒園成立合營公司 並設立「中國幼兒園基金」

加強策略性合作, 以「Mindchamps」品牌於中國運營幼兒園



香港, 2018 年 2 月 21 日 - (亞太商訊) - 中國首控集團有限公司（簡稱「首控集團」或「集團」；股份代號：1269）於 2018 年 2 月 15 日與新加坡 MindChamps Preschool Limited（「邁杰思幼兒園」）訂立合營協議（「該協議」），以成立一項基金（「中國幼兒園基金」）和一間合營公司（「運營公司」），藉此於中華人民共和國（「中國」）創辦及收購幼兒園並以「MindChamps」品牌營運。



根據該協議，中國幼兒園基金初步籌集資金 2 億美元，由第三方投資者以及集团及邁杰思幼兒園直接或間接擁有的公司組成有限合夥人，普通合夥人由集团及邁杰思幼兒園各自擁有 50% 權益。集團旗下的全資附屬公司首控資產管理有限公司（獲發牌從事證券及期貨條例項下第 1、4、9 類受規管活動的法團）將獲委任為基金之投資顧問。



根據該協議，運營公司由集團擁有 51% 權益及邁杰思幼兒園擁有 49% 權益，將成為邁杰思幼兒園在中國的總特許經營商，以促進於中國「MindChamps」品牌下新成立或收購的幼兒園之營運、培訓及提升。



邁杰思幼兒園為新加坡高端幼兒教育中心的最大營運商及特許經營商，並於新加坡證券交易所有限公司主板上市 (CNE.SI) 。邁杰思幼兒園的業務遍佈全球，於新加坡、澳洲、阿拉伯聯合酋長國及菲律賓設有高端幼兒園及增益中心，並向中國、越南及緬甸拓展其學校網絡。首控集團自邁杰思幼兒園於 2017 年 11 月在新加坡首次招股起便出任其基石投資者，持有邁杰思幼兒園 4.99% 已發行股份。集團與邁杰思幼兒園訂立之合營協議旨在把握邁杰思幼兒園於中國擴展其學校網絡中的投資機遇，而中國幼兒園基金及運營公司將作為集團之中國幼兒教育運營業務的策略平台。成立基金預期可加強邁杰思幼兒園與首控集團的策略性合作，讓集團能把新加坡的優質教育引入中國，並達到集團為中國學生提供全球最優秀教育的目標。



首控集團主席兼執行董事席春迎博士表示：「首控集團一直在世界各地物色最優秀的教育解決方案，我們很有信心邁杰思幼兒園能夠把中國幼兒園的水平提升至完全嶄新的層次。我們非常重視與邁杰思幼兒園的合作，亦把運營公司視為集團中國幼兒教育運營的重要策略平台。因此，集團將全力與邁杰思幼兒園密切合作，並深信雙方的合作將為集團帶來長遠的碑益。」



邁杰思幼兒園創辦人、行政總裁兼執行主席 David Chiem 先生表示：「10 年前 2008 年北京奧運的官方文化活動『2008 奧運 ‧ 冠軍論壇』上，主題研究的領導 Snyder 教授表示，冠軍的思維是能通過學習掌握的。此後，教授和我們的團隊便把這種冠軍思維融入我們獨特的幼兒教育課程之中。得到實際的研究發現和在新加坡成功實行的支持下，我們很興奮把這種突破性的教育模式引入中國，而且有信心可以革新中國甚至全世界學童的學習方式。」



有關中國首控集團有限公司

中國首控集團有限公司專注於教育全產業鏈運營和多元化金融牌照的優勢。首控集團通過多元化金融服務業務單位的配合，以教育投資為業務主體，打造「教育運營 + 金融服務」雙輪驅動的教育產業運營及投融資平台。目前，首控集團全資擁有首控證券有限公司（持有證監會第 1、4 類受規管活動牌照）、首控資產管理有限公司（持有證監會第 1、4、9 類受規管活動牌照）、首控國際金融有限公司（持有證監會第 6 類受規管活動牌照）、首控金融信貸有限公司及首控國際控股有限公司，為客戶提供證券交易、資產管理、收購、合併及財務顧問、金融信貸、出國金融等服務。旗下的首控基金管理有限公司重點在國內外發掘及投資優質的教育項目，配合金融服務業務，致力打造成為國際知名教育品牌。集團為 MSCI 明晟中國小型股指數之成分股，亦獲納入恒生綜合指數系列及恒生港股通指數系列成分股，共七大指數的成分股。有關首控集團的詳情，請瀏覽網站：www.cfcg.com.hk



有關 MindChamps PreSchool Ltd

MindChamps PreSchool 於新加坡高端幼兒園市場位居第一，市場佔有率達 38.5%。其全球據點亦不斷擴大，於澳洲、阿拉伯聯合酋長國、菲律賓及即將於緬甸、越南及中國設有優質幼兒園及增益中心。MindChamps PreSchool 由經驗豐富的管理團隊及備受尊崇的全球顧問委員會領導，並由全球知名的神經科學家 Emeritus Allan Snyder 教授 (皇家學院院士) 出任主席，提供尖端科學研究課程。MindChamps PreSchool 亦是唯一一所與 Snyder 教授合作的教育機構，在 MindChamps 課程中加入冠軍、創意及學習三種教育思維模式的實證研究。MindChamps PreSchool 於培育年輕思維方面的承諾讓其得以贏得新加坡教育行業最備受尊崇的業界獎項，以及知識產權、特許經營管理及品牌建立行業的廣泛認同。



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