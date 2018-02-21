搶盡歐元風頭 基金經理人唱同調：做多日元有利可圖

日元兌美元過去兩周升值 3.7%，分析師表示，在美元的疲軟走勢下，投機者繼做多歐元後選擇做多日元，且做多日元目前還未成為擁擠交易，2018 年有望成為「日元年」，看好進一步來到 100 附近。

在日本經濟連續 8 季擴張下，日元今年以來奪走歐元的風頭，成為目前 G10 貨幣期權交易中最為看漲的貨幣。

日元升值走勢更勝歐元。（來源：彭博社）

東京瑞穗銀行首席經濟學家 Daisuke Karakama 表示，歐元在去年走強後今年多頭重心轉向日元，而且與歐元不同的是，做多日元尚未成為「擁擠交易」。

根據最新的 CFTC 數據顯示，槓桿基金連續 5 周減少日元淨空單部位，為自 8 月以來的最快增幅；另一方面，2 月 13 日當周的歐元淨多單部位的減幅則是去年 9 月以來最大。

而在全球股近期數度崩跌，對避險資產需求上升下，上周五日元一度來到 105.55，創下 2016 年 11 月以來新高，不過周三上午略有回跌至 107.17。

三菱東京 UFJ 銀行外匯交易經理 Naohiro Nomoto 表示，由於日本保證金交易商和長期投資者逢低買入，美元兌日元總是會出現一定程度的美元持倉。

不排除下探 101

瑞穗證券首席外匯策略師 Kengo Suzuki 認為，投機者仍然認為做多日元是「有利可圖」，並預估日元兌美元將進一步升值到 105。

從技術面來看，美元兌日元上周跌破 107.49 的支撐價位，不排除進一步下探 101.2-100，重回 2016 年底美國大選後的價位區間。

美元兌日圓不排除近一步下探到 100 附近。（來源：彭博社）

基金經理看多日元

AMP 資本投資公司主管 Nader Naeimi 上周加碼日元多頭部位，而新加坡對沖基金的 Kit Trading Fund 則認為日元兌美元和紐幣將升值。

日本財政部長上周四表示，儘管日元在過去兩周內上漲 3.7％，但還未到需要進場干預的地步。而 美元指數近期受到美國貿易緊張局勢和美國赤字的擔憂影響，一直徘徊在 2014 年 12 月以來的最低水準。

東京野村證券日本 G-10 貨幣交易負責人 Koichi Takamatsu 表示，美國財政擴張政策驅使美元疲軟，並促使投機者將目標轉向做多日元。而且目前日本政府還未有跡象介入日元升值，投機者還不至於做空日元。