業續遜預期又沒新回購計劃 匯控股價斷崖式大跌

滙控 (0005-HK) 行政總裁歐智華 (Stuart Gulliver) 昨(20)日主持任內最後一次業績會後便正式退任，其交出最後一份成績表顯示，滙控去年全年列帳基準除稅前利潤按年大升 1.41 倍至 171.67 億美元(約 1339 億港元)，第 4 季業績亦扭虧為盈，但年度及季度業績均遜預期，加上未有新一輪股份回購計畫令市場失望，滙控股價在業績公布後隨即急插，倫敦股價更跌穿 80 港元。

該集團維持派第 4 次股息 0.21 美元，並預計今年度首次派息續為 0.1 美元。滙控昨中午公布業績後，香港股價斷崖式大跌，最低見 80.85 港元，收報 80.95 港元，跌 3.1%。其後倫敦股價跌勢加劇，一度下瀉 4.5%，低見約 7.26 英鎊，截至昨晚 9 時 40 分報 7.33 英鎊。

匯控 H 股股價

全年計，受惠撥備及支出按年分別減少 48% 及 12.4%，滙控列帳基準除稅前利潤大增 1.41 倍，部分反映重大項目的有利變動，包括去年 7 月出售巴西業務錄得虧損不復出現。而經調整除稅前利潤為 209.9 億美元，按年增約 11%。滙控全年純利按年颷升近 6.5 倍至 96.83 億美元。

季績方面，雖然滙控去年第 4 季錄得 23.04 億美元稅前利潤，較去年同期扭虧為盈，但較前 3 季都顯著減少，按季就勁減 50%。歐智華解釋，主要受到季內全球銀行及資本市場業務收入減少及出現兩大宗撥備所拖累，末季滙控的撥備大增至 6.58 億美元。

歐智華未有透露撥備來自哪 2 家公司，外電則報導是南非零售商 Steinhoff International Holding 及英國服務及建築公司 Carillion PLC。

針對未公布新一輪的回購股份計畫，《星島日報》引述歐智華指，由於集團計畫於上半年發行 50 至 70 億美元額外一級資本證券 (AT1)，根據有關條例規定，不能同時又回購又發行 ATI，故有待完成發行 AT1 後才研究進一步回購，並強調資本管理政策不變。

他重申集團會首先將過剩資本投放到業務發展，除非暫無業務發展機會，且在派息保持穩定前提下，才會考慮回購，同時要視乎針對性資本措施的進度及監管機構批准而定。

截至去年底，滙控的普通股權一級資本比率為 14.5%，按年增加 9 個基點。去年其股本回報率為 5.9%，仍遠低於 10% 的中期目標。滙控去年維持全年派息每股 0.51 美元，並指有信心維持現時的派息水平。

多家券商均指，滙控未季盈利遜預期，收入未如理想，兼成本較預期高，但估計滙控未來會有回購行動。摩通認為滙控在現有 CET1 水平下，今年較後時間或會公布規模達 30 億美元的回購計畫；大摩則料，該集團未來 2 年將會進行每年 50 億美元的回購計畫；美銀美林估計滙控今年的回購規模為 20 億美元。

大行券商普遍仍看好匯控，摩根士丹利維持「增持」，目標價 89 港元；美銀美元維持「買進」，目標價 88.5 港元；野村則下調至中性，目標價由 93 港元調低至 85 港元；高盛維持「買進」，但目標價從 87 港元下調至 84 港元；德銀維持「持有」，目標價 78 港元。

香港《文匯報》報導，隨着新任行政總裁范寧 (John Flint) 由即日起接任歐智華之位，意味匯控高層換血已完成。歐智華總結他在任期間 7 年的感受，他認為在股東回報方面已交出成績，對在任期間表現感到滿意，他寄語其接班人可繼續發掘亞太市場等發展機遇，並相信未來可繼續受惠於加息周期。

匯控年報顯示，歐智華去年整體酬金按年升 7.2% 至 608.6 萬英鎊 (折合約 6696 萬港元)，財務董事麥榮恩去年整體酬金按年升 13% 至 333.7 萬英鎊 (折合約 3672 萬港元)，而去年退休的前主席范智廉去年整體酬金按年例退 24.6% 至 161 萬英鎊 (折合約 1771 萬港元)。