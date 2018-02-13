分析：北水暫停因素已消化 港股春節休市前淡定

受美債殖利率至 4 年新高影響，港股昨 (12) 日開盤後漲近 300 點，但後繼無力，收盤前半小時色跌近 250 點，終場以全日最低位報收，跌 47 點或 0.16%，報 29459 點，成交縮減至 1355 億元的 1 個月低位。做空率升至 15.6%，為 17 個月新高。

「港股通」今 (13) 日起至下週三 (21 日) 暫停，分析認為下跌反映了農曆新年長假，港股缺乏北水支持，不過市場已預期相關因素，預料春節休市前港股波幅不大。

美股上周五做好，市傳中國監管部門支持股市提振 A 股回升，港股高開 200 點後曾升近 300 點，不過午後升幅收窄，3 時半後急跌到收市，100 日均線得而復失 (29616 點)，全日成交縮減至 1349 億元 (港元，下同)，比上周五大減 38.39%。國指隨港股倒跌 1 點收市，收報 11900 點。

北水在上周五淨流出後再次進場，全日淨買入 54.46 億元，其中淨流入騰訊 (0700-HK) 金額為 8.26 億元，下周二 (20 日) 公布業績的匯控 (0005-HK) 續有 4.88 億元淨流入。雖然有北水加持，不過騰訊升幅由最多升 3% 收盤收窄至 0.54%，匯控更倒跌 0.5%。大盤做空率升至 15.6%，為 17 個月新高。

美國 10 年期公債殖利率突破 2.9%，升至 4 年高位，打擊了大盤的反彈勢頭，但值得留意的是，昨日上升的股份超過 1100 檔，下跌股份只有約 500 多檔，成交也見大幅縮減，是大盤漸穩的一個訊號。

香港《文匯報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於即將步入新年假期，加上市場仍將觀望美股能否在現水平企穩，相信大盤有較大機會在現水平作整固。策略方面，現階段靜觀其變是最適合，選股仍以強勢股為主力，只要佔比不高的話，仍可繼續持有。

金利豐證券部董事黃德几接受香港《明報》採訪時指出，農曆新年假期將至，加上即將缺少北水支持港股，看不到有顯著反彈的可能性。不過昨日市况已經反映了北水暫停的預期，預料今天不會有更大賣壓，對大盤影響不大。預計恒指仍有機會下探 29000 點，不過跌至這個水平會有吸引力，因為不少負面因素已經在市場反映。

祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，大盤已累積跌近 4000 點，預計若外圍穩定，長假期後會有約千點反彈。