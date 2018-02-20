【港股解碼】業務能攻能守，這家做塑料的公司要上市！

2018年2月12日，港交所披露了天長集團控股有限公司（02182-HK）聆訊後資料集，意味著這家中國知名一體化注塑解決方案供應商趕在2017年的尾巴上IPO闖關成功。

兩天後天長集團公布招股計劃，擬于2月14日到28日全球發售1.55億股，其中香港發售占10%，余下爲國際配售。該股預期于3月1日定價，3月8日于聯交所主板上市。

根據披露資料，天長集團是一家曆史逾17年的一體化注塑解決方案供應商，在過去專注于爲客戶提供模具、注塑組件的設計及制造服務；2013年6月集團引入電子煙業務，以OEM方式以blu品牌的名義制造電子煙産品。

天長集團在2013年引入電子煙業務 圖源：港交所

遷址導致營收波動

數據顯示天長集團2014年、2015年、2016年的營收分別爲5.49億港元、4.01億港元和5.56億港元。集團總營收在2015年明顯下滑，又于2016年回到2014年的水平。

天長集團近年營收情況 圖源：港交所

天長集團解釋道，這是因爲集團在2015年第3季度搬遷新址所致。2015年、2016年重遷導致的直接開支高達4.2百萬港元，更因此影響了天長集團的正常生産，不得不在2015年減少接受客戶訂單。也就是說，天長集團的營收波動是因爲一次性的搬遷活動引起，並不是經常性的經營因素。

此外天長集團的業務構成也很值得玩味，核心業務是曆史長達17年的一體化注塑解決方案服務，近年來的營收貢獻一直保持在54%以上；2013年新引入的電子煙制造業務則發展迅猛，營收貢獻占比最高時已經達到了45.3%！

事實上，幾乎並駕齊驅的兩大業務構成了天長集團防守和進攻的兩大業務板塊。

防守板塊：注塑業務

天長集團已經做了17年的注塑業務毫無疑問承擔了防守的職能：

其一在超過17年的運營過程中，天長集團于注塑業務積累了豐厚的行業資源，與各行各業的國際領先企業建立了牢固的關系。據天長集團披露，其一體化注塑解決方案客戶中不乏Brother、Herman Miller、佳能、松下這樣的國際名企。

其二天長集團也通過不斷的研發在行業內成功築起了技術壁壘。注塑模具往往根據精度水平（指尺寸及形狀等參數的允許偏差）劃分爲7個精度，分別爲MT1至MT7，精度依次減弱。天長集團制造的模具正是國家指引最高精密等級MT1精度等級，市場競爭力要高出同行許多。

其三注塑模具及注塑組件的市場規模整體呈擴張之勢。根據弗若斯特沙利文的調研報告，2017年至2021年5年間，注塑模具及注塑組件的市場規模將不斷擴大。前者將以11.1%的年複合增長率增長，後者的年複合增長率也達到了8.8%。

注塑模具市場規模 圖源：港交所

注塑組件市場規模 圖源：港交所

就注塑業務來說，天長集團自身實力過硬、市場成熟且不斷擴張，是最不容易産生業績波動的業務板塊。事實上，2015年由于重遷天長集團整體營收較2014年同期減少了26.96%，注塑業務板塊營收縮減幅度則爲15.09%！

進攻板塊：電子煙業務

如果說注塑業務是天長集團的防守板塊，新引入的電子煙制造業務就是天長集團的進攻策略。電子煙作爲一種創新的電子消費品，市場整體正處在快速增長的初期階段。數據顯示，全球電子煙市場的零售收入已經從2011年的51億美元增長至2016年的177億美元，年複合增長率28.5%，預計2017年至2021年5年間還將保持25.5%的增長率高速增長。

全球電子煙市場零售銷售額 圖源：港交所

對天長集團來說，這既是機遇也是挑戰。天長集團目前爲全球零售市場份額（4.2%）排名第三的blu品牌提供代工服務，這是一個明智的決定。畢竟強者恒強，在市場發展的初期與行業領先者合作，比選擇不知名的公司或者自己做穩定都更勝一籌。

但正如上文提到，電子煙市場還在處在發展的初期，市場不成熟、政策監管也沒有及時跟上，這都是潛在的風險。加上由于協議原因，目前天長集團的電子煙業務絕大部分都依賴且將繼續依賴Fontem（blu品牌擁有者）的訂單，電子煙業務的業績更容易産生波動。

對于已有相對穩定的注塑業務的天長集團來說，電子煙業務即使遇挫集團也能繼續正常運營；但如果能成功做大做強並最終徹底擺脫對Fontem的依賴，集團發展則將更上一層樓。注塑業務和電子煙業務可謂是一守一攻，相得益彰。

在招股書的最後天長集團指出：發售所得淨額約7830萬港元，其中約3.9%將用于租賃物業的裝修，約89.1%將用于設備升級及産能擴充以及相關投資，約7%將用于補充營運資本。撥給設備升級及産能擴充的資金最爲充足，已經足以說明天長集團對于注塑市場和電子煙市場的更大野心！

■ 作者｜熊思怡

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