富智康去年盈轉虧 3個因素所致

富智康 (2038-HK) 發盈警，預期去年業績將由盈轉虧，料去年錄得綜合淨虧損約 5.25 億美元或以下，前年則錄得綜合純利 1.36 億美元。公司預期去年營業額將超過 120 億美元，高過前年 62.3 億美元。

信報網站報導，富智康表示，因新業務相關成本、預料投資組合減值所產生淨虧損約 2.15 億美元或以下，加上整體毛利率下降，業務表現受拖累。

富智康為鴻海集團旗下手機代工廠，主要負責非蘋果陣營手機，主要客戶包含中國大廠小米、華為，儘管主業手機代工 2017 年出貨量持續衝高，但富智康受新投資影響，拖累整體營運。

富智康期內綠得虧損主要有 3 項因素所致，包括新業務之相關成本。《星島日報》報導，富智康與子公司 TNS 早前收購「諾基亞」品牌及 Nokia Technologies 若干知識產權，並與另一家公司 HMD 合作分銷諾基亞品牌移動手機及平板電腦，並就有關諾基亞品牌移動手機及平板電腦製造、研究、開發及技術合作。富智康欲藉合作產生更多收益及提升其手機製造業務及運送服務方面資產使用率、產能及能力，目前看來事與願違。

期內富智康投資失利，其投資組合減值所產生的淨虧損目前預期約為 2.15 億美元或以下，對比截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月之實際虧損為 1.62 億美元。為此富智康特別作出全年減值撥備，約為 2.15 億美元，當中包括其在 Jasper Infotech Private Limited 股權投資中減值 2 億美元的撥備。

該公司亦將虧損歸咎於整體毛利率下降。主要原因為期內銷售組合有變及外殼銷售減少，以及毛利率相對較低系統裝配業務銷售增加。

富智康股價自年初一直下滑，上周起跟隨大市反彈，昨 (20) 日收報 2.23 元，逆市升 2.29%。