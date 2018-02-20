日本1月份出口大增12.2%，進口增長7.9%，8個月來首見貿易赤字

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，儘管油價上漲以及季節性因素導致日本 8 個月以來首次出現貿易赤字，但今年年初日本的外貿強勁增長，對美出口年比值增長 12%，對中國出口增長 30%。日本海關週一公佈的數據顯示，日本 1 月份的進口額較去年同期增長 7.9%，達 7.03 兆日圓（660 億美元），出口額躍升 12.2%，達 6.09 兆日圓（571 億美元）。日本 1 月份的貿易收支出現 9,434 億日圓（88 億美元）的赤字。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為進口增長 7.7%、出口增長 9.4%，貿易收支為赤字 10,036 億日圓。



過去一年內國際原油價格已經上漲，2017 年 1 月份的油價約為 55 美元 / 桶，而今年 1 月份已超過 70 美元 / 桶。作為資源稀缺的國家，日本幾乎所有的非可再生能源都依賴進口。今年 1 月份，日本進口的原油、汽油以及煤炭等年比值增長了近 10%，達到近 1.6 兆日圓（150 億美元）。



儘管日本對美國出口額攀升至 1.07 兆日圓（10 億美元），但其對美貿易盈餘仍然下降 12%。日本進口的液化石油氣（LPG）、大豆以及機械產品大幅增加，使其 1 月從美國的進口額年比值攀升 9%，增至 7,170 億日圓（67 億美元）。



貿易專家表示，日本超過一半的進出口都是以美元結算的，最近以來日圓升值仍將使日本未來數月的出口受到不利影響。







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