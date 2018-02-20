川普打算對中國鋼鐵課徵高關稅 卻可能傷及全球貿易

如果川普總統決定對鋼鐵徵收高關稅，那將會直接衝擊北京；但中國不是唯一受創的國家。對鋼鐵限制進口或課徵高額關稅也可能衝擊加拿大、巴西、南韓和俄羅斯，甚至波及全球整個貿易體系。

川普在 4 月前有諸多貿易選擇，美國商務部提出的建議包括全面關稅、針對特定國家開徵高關稅並限制進口鋼材數量。

川普從競選總統開始就把鋼鐵問題的核心集中在中國。他 2016 年 4 月在匹茲堡舉行的一場競選集會上說：「中國正在全美傾銷鋼鐵，了解嗎？這完全無法接受。」「也許鋼鐵價格會低一點，但是我們會失去所有的工作機會。」

川普鎖定中國課徵高關稅，卻可能殃及無辜 （圖: AFP）

確實，身為全球最大的鋼鐵出口國，中國是造成全球供應過剩、價格下滑的主要原因；但事實上，中國並不是美國進口鋼鐵的第一大國。事實上，它甚至連前十名都排不上。美國最大的鋼鐵進口國是加拿大，占 16%。根據商務部 2017 年 12 月的統計報告，從巴西進口 13%，南韓進口 10%，墨西哥進口 9%，俄羅斯進口 9%。

換言之，若全面對進口鋼材課徵 24% 的高關稅，其衝擊將是全球性的。

貿易專家說，如果川普作出這個選擇，即使像加拿大、南韓、墨西哥這樣的盟國也將實施貿易報復，對美國出口產品課徵高關稅，像是農產品，或者採購非美國產品，比如空中巴士客機而非波音客機。

喬治華盛頓大學專門專精國際貿易的 Michael Moore 說：「在有效保護國內產業和全面激怒國際貿易夥伴之間存在著微妙的平衡。」

不過中國仍將感受到美國保護措施帶來的痛苦。因為許多中國鋼鐵是以間接方式輸往美國。它將鋼鐵半成品輸往南韓和越南等國家，工人進行組裝後再將成品運送到美國。它的產地就會被標記為南韓或越南。

即使川普不採取全面關稅這條路，其他選項也將在全球引起回應。這是因為商務部建議總統依據 1962 年的一項鮮為人知的貿易法採取行動。如果川普按照建議引用「貿易擴張法案」第 232 條，這意味著他認為鋼材進口正在損害國家安全。

專家認為，這個理由太過脆弱，不可能通過世界貿易組織 (WTO) 的規則。Fordham 大學國際貿易法專家 Matt Gold 說，事實上，這可能被認為是公然違反規定，可能引發其他國家的同步反制