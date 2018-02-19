信托收益率震蕩上行 年內有望突破8%

中國證券網訊 據新華社19日消息，集合資金信托產品收益率近期顯著走高。用益金融信托研究院數據顯示，今年1月份集合信托平均預期收益率達7.27%，較去年年初的6.59%水平已有大幅回升。

數據顯示，1月共有39家信托公司披露了產品預期收益率，其中，有1家信托公司產品平均收益率超過9%，6家信托公司產品平均收益率超過8%，29家信托公司產品平均收益率超過7%，36家公司產品平均收益率超過6.5%。

業內人士指出，由於市場「缺錢」未改，資金成本上行趨勢仍將延續，預計平均收益破８的信托公司越來越多，年內集合信托整體收益率亦有望突破8%。

集合信托收益率回升與資金面趨緊有關。用益金融信托研究院助理研究員陳鵬說，自去年四季度以來，央行貨幣投放更為審慎，資金面中樞明顯上行，無風險利率走高，融資成本隨之攀升，在這些因素影響下，集合信托產品平均預期收益率將繼續提高。

兩大傳統熱點信托投資品種——基礎產業信托和房地產信托仍然最受投資者青睞，不過風險水平需高度關注。

在監管政策影響下，近幾年基礎產業類信托產品由強勢轉為疲弱，在2017年回暖，2018年基礎產業類信托發行規模預計繼續回升。與此同時，由於國家對地方政府舉債整改，針對地方基礎產業項目的融資更加規範嚴格，項目合規性要求更高，增信措施到位，基礎產業類信托產品的整體風險水平預計有所降低。

房地產信托去年高歌猛進，但年末出台的《關於規範金融機構資產管理業務指導意見（征求意見稿）》《關於規範銀信類業務的通知》等政策，意味著監管層對信托業監管越來越嚴，房地產信托業務受到更多限制，房企資金獲取難度加大。

可以說，未來一段時間，房企將持續面臨融資難、融資貴，而房地產市場在多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度影響下，銷售、投資增速都可能下滑，房企通過銷售快速回籠資金的難度增加，特別是中小房地產企業受政策影響更甚，更加依賴於信托渠道的融資，資金斷裂的可能性增大，投資者需高度重視房地產信托產品的流動性風險。

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