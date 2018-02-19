【香港地產】香港置業：十大屋苑狗年新春4日長假共錄4宗成交

香港置業行政總裁李志成(Richard Lee)表示，農曆新年節日氣氛籠罩下，二手市場成交疏落，不少業主及準買家均外出旅遊及拜年度新歲，個別亦暫擱置業計劃，影響睇樓氣氛，本週末(17至18日)十大二手屋苑未錄得成交。至於今年農曆新年4日長假，十大屋苑中有3個屋苑錄得成交，合共4宗。

李志成稱，農曆新年前樓市早現小陽春，長假期間十大屋苑成交則有所回落，主要是積存了部分購買力，新春假後交投量有望回升，整體市況仍然向好。此外，個別發展商早前已透露，新春後會陸續推售新項目，市場料會出現推盤潮。新一份財政預算案公佈在即，政府早前提到現階段未有條件減辣，李志成相信樓市熾熱情況短期內不會減退，對後市保持樂觀。

根據香港置業旗下分行統計，剛過去的週六、日十大主要藍籌屋苑未有成交，是自去年農曆新年週末後首錄零成交；上週末共錄6宗成交。總計4日農曆新年長假，十大屋苑合共錄得4宗成交，較去年4日農曆新年長假錄得約2宗上升1倍；太古城錄得2宗成交，而沙田第一城及西九四小龍，則各錄1宗成交。





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