全球最富有城市排行榜：中國三個城市躋身前十

如果以城市居住人群所擁有的財富來排名，最富有的城市會是哪裏？

市場研究公司New World Wealth最新的報告就顯示，全球最富有的15座城市一共有價值24萬億美元的財富，這相當於全球財富總和的11%。

在統計了居住在各個地區人群所擁有的房地產、現金、股票和企業股份家之後，紐約市成為當之無愧的王者，以價值3萬億美元的財富名列榜首。

倫敦以2.7萬億美元的財富總額，從上次的第一滑落至第二名。東京則是排名最高的亞洲城市，繼續名列第三，2.5萬億美元的財富總額較上次的2.2萬億美元有所增加。

“中國軍團”表現亮眼，北京和上海分別以2.2萬億美元和2.0萬億美元排在第五和第六名，中國香港也以1.3萬億美元的財富總額繼續保持在第8名的位置。

值得一提的是，深圳的財富總額7700億美元，略微少於排在第15名的巴黎，遺憾地與前15擦肩而過。

此外，報告還特別提到了阿裏巴巴總部所在地杭州。盡管4250億美元的財富總額距離前15還有不少的距離，但是從增長速度來看，杭州已經是中國財富增長最快的主要城市了。

在整個榜單中，北美共有5座城市上榜，包括紐約、舊金山灣區、洛杉磯、芝加哥和多倫多。亞洲則有東京、北京、上海、香港、新加坡、孟買共6座城市上榜。

歐洲只有3座城市上榜，除了排在第二的倫敦，法蘭克福和巴黎分別以9120億美元和8600億美元剛剛擠進榜單。

城市財富的排名也反映了全球財富的流向。報告指出，過去十年，舊金山、北京、上海、孟買和悉尼是財富增長最快的城市，其中孟買預計將在未來十年繼續保持最高速的財富流入速度。

另一方面，城市的財富總值也和全球高凈值人群的聚集度密切相關。

地產咨詢公司萊坊今年年初公布的《2017年財富報告》顯示，盡管全球百萬富翁最多的城市依然是倫敦和紐約，但是中國城市近年來高凈值人群數量飛速增長，有5個城市排入亞洲前十。

本文來自華爾街見聞

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