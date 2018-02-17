利率上漲沖擊波：債基、垃圾債現史上罕見大規模贖回

過去一周內，由於對加息的擔憂以及避險情緒的上升，投資者紛紛從債券基金撤資。截止本周三的一周內，投資者從債券基金撤資141億美元，贖回規模創歷史第五。其中，高收益率債基金的凈贖回總額為108.9億美元，創歷史上第二大贖回規模。

對通脹和加息的擔憂情緒似乎從股市轉移到了債市。

過去一周內，由於對加息的擔憂以及避險情緒的上升，投資者紛紛從債券基金撤資。

根據美林美銀的報告，截止本周三的一周內，投資者從債券基金撤資141億美元，贖回規模創歷史第五。其中，高收益率債券基金的凈贖回總額為108.9億美元，創歷史上第二大贖回規模。

近期市場對美聯儲將加快升息步伐的擔憂日漸增長，10年期美債收益率一度沖破2.9%，創四年來新高，美股也從1月的高位回落。從1月29日開始，十天內，標普500累計下跌12%。

投資級債券也沒有幸免，美林美銀報告顯示，2月14日當周，投資級債券贖回總額達20億美元，為60周來資金首次流出。

iShares LQD投資級公司債券ETF周三創下單日資金流出量的歷史最高紀錄，是美國上市跨資產類別被動型投資工具中最大的一筆。此外，新興市場債券資金流出量達29億美元，創64周以來最高。

路透社旗下的基金研究公司Lipper的報告也證實了同樣的資金逃離債市現象－－截止2月14日的一周內，從高收益債券基金流出63億美元，創歷史第二大單周資金流出規模，為連續第五周出現資金逃離。五周流出的資金總額達150億美元，打破了2014年8月以來的資金流出規模紀錄。當時的資金流出量為70.6億美元。

“投資者只有在不得已的時候才會大規模出售現金債券，就是當資金流出開始持續加快的時候。” 摩根斯坦利策略師表示。

摩根斯坦利的策略師認為，不斷增加的杠桿正在為更廣泛的市場崩潰做鋪墊，而更高的利率會壓低資產價值。 他們預計2018年歐洲和亞洲公司債券的收益率將為負數。他們警告說，隨著央行收緊信貸條件（加息），高度杠桿化的公司將難以為不斷上漲的債務再融資，而隨著利率正常化，涉足高風險債券的“旅遊”投資者(即缺乏投資經驗，喜歡跟風的投資者）將失去興趣。

來源：華爾街見聞

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