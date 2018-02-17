騰訊(00700-HK)港交所(00388-HK)ADR升得俏 內銀漲

美股收市個別發展，港股ADR指數按比例計算收報31531點，升415點，升幅1.32%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報455.41元，較港收市升8.41元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報84.21元，較港收市升0.66元；港交所(00388-HK)ADR收報285.28元元，較港收市升5.28元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.4元，較港收市升0.25元。
內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.65元，較港收市升0.17元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.1元，較港收市升0.11元。
國際油價上升。中海油(00883-HK)ADR收報11.49元，較港收市升0.09元；中石油(00857-HK)ADR收報5.49元，較港收市升0.04元；中石化(00386-HK)收報6.32元，較港收市升0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.92元，較港收市升0.72元；聯通(00762-HK)ADR收報10.28元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.49元，較港收市升0.03元。
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