小心！別在iPhone上用這個符號傳訊息

又出現一個可能會導致 iPhone 當機的 bug。在印度泰盧固語 (Telugu) 中的一個符號會對軟體造成嚴重破壞。

將這個符號放在訊息列中，iOS 11 就很難翻譯它。若透過 App 去翻譯，結果就是程式中止並關閉。

如果是用在聊天或電子郵件的 app，問題就更嚴重了。科技網站《PCMag》透過發送帶有泰盧固符號的訊息在 iPad 試行，結果是一團混亂。

收到訊息後，iPad 立即當機；iOS 的訊息欄無法處理它，迫使整個系統停止並重新啟動。然而，問題並沒有結束。

更糟的是，其他 app (如 Yahoo Mail) 在 iOS 閒置時會不斷觸發該錯誤，這是因為這些 app 會持續嘗試顯示帶有泰盧固符號的電子郵件作為通知。因此 iPad 陷入不斷的 iOS 當機和重啟。

軟件製造商 Aloha Browser 工程師本週稍早對這個 bug 提出警告。該符號實際上是由兩個泰盧固語字符組成，翻譯成「符號 (sign)」這個詞。Aloha Browser 在推文中指出，錯誤本身是源自蘋果 (AAPL-US) 設備上的預設舊金山字體 (San Francisco font) 嘗試翻譯泰盧固語字符所引起的。

不幸的是，iOS 不是唯一會受影響的操作系統。該 bug 也會影響 macOS High Sierra（版本 10.13）以及新版本的 tvOS 和 watchOS。

好消息是，除非嘗試將其貼到文本程式裡，否則即使透過網路瀏覽器顯示，泰盧固語符號也不會觸發任何錯誤。蘋果公司表示，正在開發一個即將到來的修復程序，iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的 Beta 版本將不受這個缺陷影響。