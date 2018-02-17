蓋茲警告科技巨頭或面臨「地獄般」政府監管 重蹈微軟覆轍

摘要：訪談中蓋茲暗指蘋果拒不配合合法合理的政府調查。在不合作的同時，科技巨頭們實際上就已經種下禍根，面臨「地獄般」的政府幹預也是「咎由自取」。

微軟聯合創始人比爾 · 蓋茲近日受訪時表示，若蘋果、谷歌等科技巨頭始終對於監管當局抱持傲慢的不合作態度，將可能重蹈微軟當年的覆轍，面臨「地獄般」的政府幹預。

蓋茨是在 2 月 14 日接受美國媒體 Axios 採訪時做出如上論述的。當日比爾 · 蓋茨在其官方部落格「蓋茨筆記」 (GatesNotes) 中發布蓋茨和梅琳達的第 10 封年度公開信，回答了 10 個被經常問到的難題。比爾 · 蓋茨在採訪中表示，

科技公司必須非常小心，不可以覺得自己所提倡的觀點比政府的立場更重要，更不能與政府背道而馳，在有恰當監管的前提下仍妨礙政府在關鍵領域進行正常的運作。

當被問及當下是否已經存在這樣的衝突時，蓋茲不假思索地表示「那是當然」。

近來因通俄門事件的持續發酵和槍擊暴恐案的反覆發生，掌握核心數據和技術手段的科技巨頭們越發感受到來自政府部門的「特別關照」，並據此抱怨行業遭到了「不公平對待」。

但蓋茲警告，科技公司們在拒絕合法合理的政府監管時，實際上就已經種下禍根，若重蹈微軟當年的覆轍，面臨「地獄般」的政府幹預，也是「咎由自取」。

蓋茲指出的例子，包括這些公司對「匿名隱秘的金融交易」的熱衷，以及拒絕提交槍擊案謀殺者的手機通訊記錄和社交網路檔案。

當 Axios 問及蘋果拒絕解鎖作為作案證物的 iPhone 是否也包括在內時，蓋茨表示，

[蘋果解鎖智慧型手機] 不是有沒有能力的問題，而是有沒有意願的問題。

蓋茲的擔憂：科技的不當運用會是洪水猛獸嗎？

展望未來，科技在解決貧困和飢餓的同時，蓋茲也對科技的擴散充滿擔憂。蓋茲指出，科技可以賦能於小團體以巨大的破壞力，使他們有能力獲得核武器、生化武器甚至網路武器。

今天就連孩子都能在實驗室里進行基因編輯，這本身是一件好事，但別有用心的人設置可以製造變種天花病毒，並傳播到全世界。

一個小團體可以依靠科技產生巨大的影響——擁有核武器的話，影響上百萬人；若是生化武器，受害的人可能高達數十億。對我來說這才是真的恐怖。

『新聞來源／華爾街見聞』