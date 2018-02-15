巴菲特再賣IBM加買蘋果 Teva獲增持 盤後飆漲近9%

著名投資人巴菲特 Warren Buffett 的波克夏 Bershire (BRK.A-US) 週三 (14 日) 公佈了美國證券交易委員會 SEC 的 2017 年 12 月 31 日截止資料。

資料顯示了增加蘋果 (AAPL-US) 股票 3100 多萬張、增加了紐約梅隆銀行 Bank of New York Mellon (BK-US) 1000 多萬張、增加了孟山都 Monsanto (MON-US) 280 多萬張、及以色列學名藥商 Teva (TEVA-US) 1800 多萬張。這 4 檔股週三收盤都上漲。

紐約梅隆銀行股價日線趨勢圖

其中，因市場對 Teva 一直懷有是否有機會獲利的質疑，巴菲特入股的消息也使 Teva 股價盤後上漲 8.64% 來到 21 美元。

此外，波克夏賣出了官司纏身的富國銀行 Wells Fargo (WFC-US) 約 600 萬張、美國航空 (AAL-US) 約 100 萬張、通用汽車 (GM-US) 約 1000 萬張、及 IBM (IBM-US) 約 3500 萬張。這 4 檔股週三收盤也都上漲。

IBM 股價日線趨勢圖

據了解，巴菲特的「IBM」出廠計劃差不多完工，已售出約 94% 持有的 IBM 股份。之前也提到，認為投資 IBM 是投資生涯中的敗筆之一。

巴菲特將於 2 月 24 日向投資人提供更全面的年度投資報告。