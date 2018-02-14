NASA獲美國政府預算支持開發 超音速客機即將捲土重來

億萬富翁 Richard Branson 透露，十多年前與協和客機隊一同終結的超音速噴氣客機旅遊，將在未來幾年內捲土重來，並改變航空產業。

Branson 接受《彭博社》採訪時說：「我希望在有生之年還能見到超音速航空旅遊重返商業，人們可以短時間內環遊世界。」「同時也希望是以對環保友善的方式進行。」

Branson 的 Virgin Galactic 公司已經與 Boom Technology Inc. 公司合作超音速噴氣式飛機，而日本航空公司 12 月間採購了最多 20 架客機的選擇權。

Boom 公司正在計劃打造一個 45 至 55 座的飛機，若以 2.2 馬赫（每小時約 1500 英里）的速度飛行，能在大約 3 個小時內由紐約飛抵倫敦。

由英航和法航經營的協和客機在經過近 30 年的服務後於 2003 年退役，原因是經營成本過高。

此外，2018 年 10 月 1 日開始的美國會計年度，根據美國國家航太總署 (NASA) 的預算要求，將展開實驗性飛機的研發工作，以超音速的方式將橫跨大西洋的時間縮短至 3 個小時，川普政府將此項計畫列為優先項目，同時也想進一步研究超音速飛行技術。

NASA 也展開超音速客機研發 （圖取自 NASA）

預算科目名稱是「低噪音的飛行試驗機」，這是 NASA 希望透過降低惱人的音爆、讓超音速客機重返商業飛行的飛行器。