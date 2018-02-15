威力彩頭獎今衝5.7億大樂透春節加碼4百組百萬紅包

農曆春節 6 天假期起跑，台灣彩券公司今（2018）年電腦型彩券春節加碼總獎金也高達 8 億元，大樂透從今（15）日除夕至 20 日大年初五每天開獎，今、明兩天更各加開 10 個號碼，對中其中 6 個號碼就有機會獲得百萬獎金，共有 400 組百萬獎金。同時，威力彩也連續 18 期頭獎摃龜，今晚開獎的威力彩頭獎將上看 5.7 億元，大家別忘可把握春節加碼的好機會，也許億萬頭獎得主就是你。

迎接金狗年，台灣彩券公司 2018 年電腦型彩券春節加碼總獎金達新台幣 8 億元，其中威力彩已在 2 月 5 日率先頭獎加碼 2 億元，不過，由於持續摃龜，使得今晚開獎的威力彩頭獎從 5 億 2331 萬 7875 元起跳，而且根據台灣彩券公司估計，這期銷售金額可望突破億元，達 1.6 億元，頭獎有機會上看 5.7 億元。

除了威力彩頭獎上看 5.7 億元之外，大樂透春節加碼活動也起跑，從今日除夕至 2 月 20 日大年初五大樂透每天都開獎，而今日除夕及明日大年初一大樂透還各加開 10 個號碼，對中其中 6 個號碼就有機會獲得百萬獎金，合計 400 組百萬獎金，其中除夕加碼 210 組春節大紅包，每組獎金 100 萬元。

台灣彩券公司表示，如果除夕到初一 400 組百萬獎金沒有全部送出，初二以後還會繼續加開 10 個獎號，直到 400 組百萬獎金全部送出，或是到 2 月 27 日活動結束為止，活動期間「大樂透」總加碼獎金 4 億元

此外，由於大樂透已連續 3 期頭獎摃龜，使得今日晚間開獎的大樂透頭獎更上看 1.8 億元，也就是說買大樂透，除可能中 1.8 億元頭獎，還有機會中百萬大紅包。

除了大樂透春節加碼活動開跑外，每 5 分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」也自明日至 3 月 1 日加碼 14 天，加碼內容包含「基本玩法」1 至 6 星全獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍，而去年 11 月所推出的新玩法「猜單雙」，猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』