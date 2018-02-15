蔡英文除夕談話 自豪經濟成長超乎預期

總統蔡英文今（ 15 ）日透過臉書發表除夕談話，除了感謝國軍與全國協助花蓮強震救災外，更自豪過去一年經濟表現亮眼，失業率創 17 年來新低。

蔡英文表示，2 月 6 日美麗的花蓮遭受地震無情的打擊，嚴重的災情以及人命的傷亡，讓花蓮人心裡留下恐懼的陰影，她請花蓮的朋友放心，不論發生什麼事，全台灣一定會跟花蓮人站在一起。

蔡英文表示，台灣地處斷層帶，比起其他國家，我們更應該加強我們平日的危機意識。除了推動災區的復原重建之外，在全國的層面，政府也會持續針對危險建築進行盤點，加速補強。她說，政府雖然無法阻止地震發生，但是政府能做的，是建立一套嚴謹的防災體系，把地震所可能產生的損害降到最低。這個工作已經開始。

地震過後，蔡英文到過花蓮兩次，她說，看到國軍全面動員救災、也看到來自各縣市的搜救團隊，奮不顧身搶救受困人員，更看到這段時間的台灣社會，充滿了愛和團結。她感謝許多民眾熱心救災，展現出互助，把人性中最美的那一面給了彼此。

蔡英文勉勵國人，這就是我們的台灣。我們因為團結一致，才不會在災害中倒下，台灣人民要永遠記得患難中的真情。她也勉勵國人，不要忘了國際社會在這一次地震中對我們所表達的關心和慰問，「今日我們受人點滴，他日我們必當湧泉以報」，這也是台灣人的真情。

在這次震災中，有 9 位來自中國大陸的旅客不幸罹難。蔡英文表示，在人道救援上，兩岸沒有距離，對罹難者家屬，我們也感同身受，希望在新的一年，他們可以走出創痛，平安寧靜。

農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，從除夕、大年初一到十五元宵節，蔡英文說，有很多非常相近的傳統習俗和過年活動，透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心理距離，她藉著這個機會向對岸的朋友以及全世界其他地方的華人，說聲新年恭喜。

蔡英文也提到經濟表現，她說，台灣經濟的表現在過去一年經濟成長率超乎預期、出口總額是歷年的次高、失業率降到 17 年來的新低點。前幾天台灣股市在萬點封關，這是歷史上的第二次。

蔡英文強調，政府和大家正在一起打拚，要改變台灣經濟的體質。我們推動 5+2 產業創新計畫，加快產業轉型升級；今年啟動的前瞻計畫，要全面強化國內不足的基礎建設，同時擴大內需及投資。

蔡英文說，只要產業競爭力及經濟的動能夠進一步提升，再配合政府所提出的加薪具體對策，台灣一定可以擺脫過去薪資停滯，甚至倒退的困境，讓每一個辛苦打拚的台灣人，共享經濟成長的果實；台灣有更堅強、更壯大的實力，來因應外在經濟的變化和風險。蔡英文對台灣的未來有信心。最後，她特別感謝過年期間，持續在工作崗位上，為台灣打拚的朋友們，祝福全體國人同胞，新年恭喜，萬事如意。

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