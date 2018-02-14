精準預言回調風險後 量化基金巨頭文藝復興卻虧損了

摘要：據彭博社，自 1 月 1 日至 2 月 9 日，文藝復興科技浮虧 5.4%。股票類基金虧損嚴重，業內知名的 RIEF 基金下跌 3.4%。而在兩周前，他們還警告「資產將面臨顯著回調風險」。

就在兩周前，老牌量化基金文藝復興科技（Renaissance Technologies）還警告「資產將面臨顯著回調風險」，然而當預言成真，他們自己卻在市場暴跌中受了傷。

彭博社報導稱，自 1 月 1 日至 2 月 9 日，文藝復興科技業績為負，浮虧 5.4%。

其中，股票類基金虧損嚴重，專門追蹤美國上市公司股價的文藝復興機構股票基金（Renaissance Institutional Equities Fund）下滑了 3.4%。 相比之下，去年該基金回報率為 15%。這隻基金的目標是跑贏大盤 4 到 6 個百分點。

很多市場人士認為，上周以來的美股恐慌性拋售，背後元兇之一就是諸多量化策略所採取的程序化交易，其大規模拋盤行為引發了踩踏，繼而加速了市場崩跌。

美股突如其來的暴跌和波動性令不少基金措手不及——儘管包括文藝復興在內的許多機構已經提前發布了風險警告。

就在上月底，文藝復興科技的風控主管 Ed Hubner 還在致投資者信中表示，儘管全球經濟協同復甦且增長加速，美國推出稅改和商業友好政策，這些都有助於股市上漲，但在債務高企背景下，積極因素能否合理化現有的股市高估值尚不明確。

他寫道：「利率和波動性呈現戴維斯雙殺，資產價格將面臨顯著的盤整風險，我們已經做好準備迎接未來的市場動盪。」

就在他發表上述警告的當月，美股還處於平穩上行通道中。當月美國的對沖基金因此迎來了十二年最好的一個開年，對沖基金行業綜合指數（HFRI Fund Weighted Composite Index）漲了 2.8%。

其中，股票策略類對沖基金當月的平均回報率為 3%。這類基金去年回報率高達 12%，領漲整個行業。

文藝復興科技旗下的王牌基金「Medallion」是世上數一數二的賺錢機器，在過去 28 年裡，這個以低調神秘聞名的基金已產生了約 550 億美元的利潤。

『新聞來源／華爾街見聞』