滬指收漲0.45%喜迎新春佳節 南海板塊午後爆發

今日為A股春節前最後一個交易日，市場交投清淡，節日氣氛濃厚。滬深兩市早盤小幅高開後，盤中震蕩走低，下跌翻綠。午後，鋼鐵、有色、海南等板塊拉升，帶動滬指翻紅并一度站上3200點關口。但創業板指未能翻紅，全天低位震蕩。值得注意的是，今日滬深兩市成交量急劇減少，交投活躍度已經連續三個交易日處于低位。滬指收報3199.16點，漲0.45%，成交額1146億。深成指收報10431.91點，漲0.67%，成交額1223億。創業板收報1646.77點，跌0.11%，成交額352億。

盤面上，大部分板塊回暖，鋼鐵、保險、有色、銀行、海南等板塊漲幅居前。鋼鐵板塊今日大幅反彈，板塊漲幅近3%，其中太鋼不鏽(000825-CN)、海南礦業(601969-CN)漲停，方大特鋼(600507-CN)、鞍鋼股份(000898-CN)等股漲逾5%。地區板塊中，海南板塊今日爆發，掀起漲停潮，海南高速(000886-CN)、羅牛山(000735-CN)等10隻股漲停。跌幅榜上，酒店餐飲、航空、券商、次新股、芯片等板塊跌幅靠前，次新股近期已下跌多日，隆盛科技(300680-CN)等多股跌停。

技術上，從K線圖上看，滬指在3220點附近存在缺口，多次上沖均未能回補此缺口，說明在此區間壓力較大。由于處在節前最後一交易日，投資者參與情緒發生變化，資金多數不願意在節前有所布局，導緻指數多次沖高回落，反複震蕩。短期A股或將保持在此區間震蕩，消化上方壓力。

中金公司指出，當前美股有所反彈、金融去杠杆在政策層面的壓力在市場波動背景下也有望緩解，一定程度上利好市場信心的重建，A股中長期表現也依然樂觀。但考慮春節假期，外圍高波動之下，資金在此階段入市意願有限，今日市場將以震蕩整固為主，密切關注本輪調整期間調整幅度大的優質标的，逐步布局。

作者：覃漢計

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