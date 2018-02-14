美林基金經理人調查：現金部位大幅提高 債券比重創20年新低

面對上周的股市大跌，美銀美林調查結果顯示，基金經理人可能稍微退縮，但並沒有棄子投降。

美銀美林 2 月基金經理人調查顯示，多數基金經理人表示削減了其股票和債券的比重，其中現金部位比重創下自 2016 年大選以來最高比例，但只是減持股票並非棄市。債券占比則被降至 1998 年以來最低水平。

美林首席投資策略師 Michael Hartnett 指出，「儘管本月的調查顯示投資人持有更多的現金並減少股票投資，但這兩個指標的變動程度都不足以顯示現在可以逢低買入。」

該調查於 2 日至 8 日進行，標普 500 指數在 2 月 8 日創 2018 年最低收盤價位，並且這期間 CBOE 波動率指數上升至 50 以上。股指在 9 日觸及 200 日均線後反彈，至少有一些基金經理人冒險入市低接股票。

值得注意的是，70% 的受訪者表示他們認為全球經濟正處於景氣循環的「末升段」，這是 2008 年 1 月以來的最高比例。

調查指出，只有 43% 的受訪者表示他們提高持股比率，較前次調查下降了 12 個百分點。Hartnett 表示，根據歷史調查結果，需要出現下滑 16 個百分點才能代表風險資產打底完成。

美銀美林 1 月調查的結果如今看來更是歷歷在目的預言：當時基金經理人搶進「做空波動率」，首度登上交易首位。Hartnett 表示，股票買家的激進使得「波動率想不升也難」。

本月基金經理人最熱中的交易是什麼？做多臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 外加三大中國互聯網股票百度 (BIDU-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 (0700-HK)(TCEHY-US) 以 26% 的比例位居第一，做空美元以 20% 排名第二，做空波動率以 18% 排第三。