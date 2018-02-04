美銀美林：100%精準的「賣出」指標已被觸發，強度五年最高

摘要：美銀美林 100% 精準的「牛熊指標」在本周二被觸發了賣出信號，但研報認為標普 500 可能僅會回調不足 5%。由於股市進入投機性過熱階段，外加主要央行維持寬鬆貨幣政策，這一指標與大盤走勢的相關性可能減弱，標普也可能年底漲破 3000 點。

美銀美林在追蹤資本市場資金流向的「Flow Show」周報中再發預警，「牛熊指標」已展現了「賣出」信號。不過目標支撐位距標普周四收盤僅有 4.8% 的跌幅空間，研報還給出了美股再漲的目標阻力位，似乎一切看上去還沒有那麼壞？

華爾街見聞曾提到，美銀美林早在上周五（1 月 26 日）就透露，自創的「牛熊指標」在五年來即將被觸發「賣出信號」（即讀數超過 8）。自 2002 年創建至今，這一指標曾 11 次出現了「賣出」信號，其後每次果然見證了大盤下跌，在信號觸發後的三個月里標普大盤平均跌幅高達 12%，同期的 10 年美債殖利率平均下跌 58 個基點。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 證實，這一「賣出信號」已於 1 月 30 日（本周二）被正式觸發，從上周五的 7.9 跳漲至 8.6。預計標普 500 在今年第一季末的目標位是 2686 點，其他風險資產也面臨下行壓力。創紀錄的資金流入股票類基金，對沖基金風險偏好也告提升，導致市場情緒過於樂觀，估值處於難以為繼的境地。

不過研報給出的目標支撐位，代表標普會從周四收盤下跌 4.8%，還沒到技術位回調（pullback）的跌幅區間 5-10%，似乎說明美銀美林在「賣出信號」被觸發後沒有過度悲觀。研報也確實列出了兩種場景，除了對回調的預測，標普大盤還有可能在年底漲破 3000 點，甚至問鼎 3100 點。

研報稱，促使標普跌破 2600 點（即跌破預期支撐位）的動因包括非農時薪增速激增，例如 1 月平均時薪環比增幅漲至 0.4%（實為 0.3%）。更大的意外是 2 月宏觀數據更為疲軟、美元走強和美債殖利率走跌。對美債殖利率走高傳導向股市的擔憂似乎成為市場共識，反而不是意外觸發因素。

但「牛熊指標」探測的市場情緒可能會與大盤走勢更不相關，即打破 100% 精準的歷史趨勢，推動標普在年底反而漲至 3000-3100 點，較周四收盤還有 6.4%-9.9% 的漲幅空間。一方面是由於股市已經進入投機性的過熱階段，每一次回調都被視作買入契機；同時主要央行維持寬鬆貨幣政策，導致資金從 10.8 兆美元規模的全球負殖利率債券市場流出，令股市的「賣出信號」被無視。

據美銀美林統計，截止本周三的一周內，股票類基金共吸引了 257 億美元流入，其中被動型投資的 ETF 吸納了 224 億美元，主動型的共同基金吸納了 34 億美元。今年以來，全球股票類基金已經吸收了 1027 億美元，是去年流入資金總和 2800 億美元的 1/3，突顯了市場的狂熱。其中 1 月的 ETF 產品共吸納 790 億美元，有 420 億美元流入了美股類 ETF。

據金融部落格 Zerohedge，摩根大通量化主管 Marko Kolanovic 也在周四研報中稱，美股本周五個交易日內跌了四天還不會引發恐慌性拋盤，因為趨勢追蹤者不會減少對股市的多頭持倉。近期令人擔憂的變動主要是資產關聯度很強，例如債券、股市和大宗商品都在同時走跌，但跨資產投資組合的波動性整體依舊「非常低」，波動性上揚幅度很小，例如僅從 4% 漲至了 5%。

『新聞來源／華爾街見聞』